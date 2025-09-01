Gereon Combat: ce mini-char a été spécialement conçu pour être utilisé en Ukraine. Image: ARX Robotics

Ce mini-char sans pilote peut révolutionner la guerre en Ukraine

L'entreprise allemande Arx Robotics a mis au point un véhicule de combat sans pilote. Le Combat Gereon pourrait durablement changer la donne en Ukraine.

Jakob Hartung / t-online

La start-up allemande Arx Robotics a dévoilé son tout nouveau Combat Gereon, un mini-char sans pilote développé spécialement pour l'Ukraine.

L'entreprise active dans les technologies de défense travaille en étroite collaboration avec des partenaires ukrainiens du secteur de l'armement et le fabricant slovène Valhalla Turrets.

Des robots pour engager l'ennemi

L'objectif du projet? Soulager les soldats dans les zones de front très dangereuses, où les drones et les projectiles sont omniprésents. A l'avenir, le robot prendra en charge le premier contact avec l'ennemi. Arx prévoit de présenter officiellement son Combat Gereon au salon de l'armement DSEI à Londres en septembre.

Gereon RCS: l'Allemagne en a déjà livré 30 à l'Ukraine. Image: ARX Robotics

Le cofondateur et directeur de la société, Marc Wietfield, s'est exprimé via le média ESUT:

«Le Combat Gereon constitue la prochaine étape de notre mission de protection des soldats et de renforcement de la résilience de l'Europe sur le plan défensif»

Le char s'inspire du véhicule terrestre sans pilote Gereon RCS, déjà livré à l'armée ukrainienne. 30 exemplaires lui ont été envoyés d'Allemagne en début d'année. Pour la première fois, le nouveau modèle est équipé d'une station d'armes télécommandée, l'unité «Loki» de Valhalla Turrets. Elle peut transporter des mitrailleuses ou des armes antichars.

Petit, flexible et tolérant aux pertes

Avec ses 500 kilos, ce mini-char est nettement plus léger que les autres systèmes comparables. Une petite camionnette suffit par conséquent pour le transporter directement au front. Ses concurrents plus grands pèsent souvent plus d'une tonne et nécessitent une remorque adaptée. Mais, comme Marc Wietfeld explique au Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ:

«Personne ne se rend dans les tranchées avec ce genre de remorque»

Ce véhicule électrique a une autonomie de 40 kilomètres et peut atteindre les 30 km/h. Sa conception modulaire permet d'y intégrer des appareils de reconnaissance, des stations radio ou des armes.

Il coûte moins de 200 000 euros, bien moins que des engins traditionnels, tels que le Puma et ses quelque 17 millions d'euros. L'idée des concepteurs: rendre la perte d'un engin financièrement supportable. Cela ouvre des possibilités sur le champ de bataille, comme l'a déclaré l'entrepreneur au journal allemand:

«Nous sortons d'une époque pendant laquelle le blindage et la puissance de feu importaient. Aujourd'hui, il faut de la masse et de la connectivité pour avoir une chance.»

Pour voir le robot en mouvement: Vidéo: watson

Le fruit des expériences du front

Le développement du mini-char repose sur des expériences acquises au combat. Des soldats en Ukraine l'ont testé et ont donné leur avis, qui a été pris en compte ultérieurement. Les versions précédentes, développées selon les normes de l'Otan, avaient initialement révélé des failles. Wietfeld explique:

«Si l'on reste en Europe pour tester le produit, cela prend des décennies et on se retrouve finalement avec un système qui n'est peut-être pas adapté sur le terrain.»

Arx dispose désormais de ses propres structures en Ukraine, où des employés assurent la maintenance et les ajustements. L'entreprise collabore par ailleurs avec des sociétés locales, telles que Frontline Robotics, qui apportent leur expérience du front. Les chars sont produits à la fois sur place et dans des usines européennes.

D'officiers militaires à créateurs de start-up

A l'origine d'Arx Robotics, on retrouve trois anciens officiers de l'armée allemande: Marc Wietfeld, Maximilian Wied et Stefan Roebel. Ensemble, ils ont fondé l'entreprise en 2021.

Elle emploie désormais des centaines de personnes et se considère comme un fabricant de hardware, mais aussi de software. Avec le système d'exploitation Mithra, l'entreprise a développé une plateforme qui permet la mise en réseau et le contrôle partiellement autonome de différents systèmes.

Stefan Roebel et Marc Wietfield: ces anciens officiers de la Bundeswehr ont fondé Arx Robotics en 2021. Image: Arx Robotics

Et les investisseurs semblent conquis: en avril 2025, Arx a levé 31 millions d'euros, notamment auprès de HV Capital et du fonds d'innovation de l'Otan. Au total, la start-up a levé plus de 50 millions d'euros depuis sa création.

Ses fondateurs affichent de grandes ambitions, comme l'a déclaré Wietfeld à la FAZ:

«Après plus de 100 ans, l'Allemagne va avoir un nouveau constructeur de chars»

A long terme, le système devrait également être mis à la disposition d'autres armées en Europe. Mais l'entreprise reconnaît qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Les directives européennes en matière d'approvisionnement et de sécurité ralentissent le processus.

Grâce au Combat Gereon, Arx se lance dans un domaine en pleine expansion: d'autres, comme Milrem Robotics ou Rheinmetall travaillent eux aussi sur des véhicules armés sans pilote. En Ukraine, le mini-char Droid TW est déjà venu renforcer l'arsenal toujours plus imposant de drones et de robots.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)