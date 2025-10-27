pluie modérée
Russie

Moscou a testé son nouveau missile, le «Bourevestnik»

Voici un Burevestnik au décollage
Un missile «Bourevestnik» au décollage.

Moscou a testé avec succès un missile à propulsion nucléaire

La Russie a procédé au test final d'un nouveau missile à propulsion nucléaire. Baptisée «Bourevestnik», cette «création unique» a une «portée illimitée», selon Vladimir Poutine.
27.10.2025, 08:3127.10.2025, 08:31

La Russie a annoncé dimanche un essai final réussi de son missile de croisière à propulsion nucléaire, Bourevestnik, qualifié d’«arme unique». Cette annonce intervient alors que l’offensive en Ukraine se poursuit et que l’avenir d’une rencontre entre Poutine et Trump reste incertain.

«Les tests décisifs sont désormais achevés», a lancé le président russe, dans une vidéo diffusée par le Kremlin, lors d'une réunion avec des responsables militaires, en ordonnant de commencer à «préparer les infrastructures pour mettre en service cet armement dans les forces armées» russes.

La machine de guerre russe va vivre des années difficiles

«C'est une création unique que personne d'autre dans le monde ne possède», a assuré le maître du Kremlin, selon lequel le Bourevestnik («oiseau de tempête» en russe) a une «portée illimitée».

Vol de 15 heures

Lors du dernier essai le 21 octobre, le missile Bourevestnik a passé dans l'air «environ 15 heures», en survolant 14 000 km, a précisé pour sa part le chef de l'Etat-major russe, Valéri Guérassimov, en ajoutant que «ce n'est pas une limite» pour cet armement.

«Les caractéristiques techniques du Bourevestnik permettent de l'utiliser avec une précision garantie contre des sites hautement protégés situés à n'importe quelle distance»
Valéri Guérassimov

Vladimir Poutine avait annoncé le développement par l'armée russe de ces missiles, capables de surmonter selon lui quasiment tous les systèmes d'interception, en 2018, à l'époque pour faire face selon Moscou aux menaces des Etats-Unis.

Sept ans plus tard, l'annonce des tests finaux du Bourevestnik intervient alors que l'armée russe continue de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs en Ukraine, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses. (ats)

