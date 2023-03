Le patron du groupe Wagner Evgueni Prigojine, ici dans le Donbass, a besoin de nouveaux combattants. Image: AP Prigozhin Press Service

Wagner cherche désormais ses combattants dans les fitness

Le chef de la milice privée a récemment annoncé l'ouverture de centres de recrutement dans des clubs de sport de plusieurs villes russes. Quatre d'entre eux ont déjà ouvert leurs portes.

Des dizaines de milliers de mercenaires du groupe Wagner se battent depuis des mois sur les champs de bataille ukrainiens, aux côtés (et parfois à la place) de l'armée russe. L'écrasante majorité d'entre eux, 80% selon des estimations américaines, sont d'anciens prisonniers.

Ceux-ci ont été recrutés à partir du mois de septembre, avec la promesse d'être libérés s'ils survivaient à un service de six mois en Ukraine. Très peu ont eu ce privilège: utilisés comme chair à canon, ces anciens criminels sont tombés comme des mouches dans le Donbass.

Selon des chiffres avancés par l'ONG russe «Rus Sidyashchaya», des 50 000 détenus qui ont rejoint les rangs de Wagner, seuls 10 000 combattent encore. Tous les autres ont déserté, se sont rendus ou ont été tués ou blessés.

Des prisons aux fitness

La mauvaise réputation de Wagner a donc commencé à se répandre dans les colonies pénitentiaires russes. Trouver des volontaires est devenu plus difficile, également à cause du fait que l'armée régulière a commencé à son tour à recruter des détenus.

Le 9 février, Evgueni Prigojine a donc affirmé que sa milice avait complètement cessé de recruter des prisonniers. Le chef de Wagner n'a pour autant pas renoncé à recruter de nouveaux combattants, bien au contraire. Son attention s'est tout simplement portée sur d'autres endroits: les centres de sports.

Moins d'un mois plus tard en effet, Prigojine a annoncé que Wagner avait établi des centres de recrutement dans des clubs de sport de plusieurs villes russes, rapporte le centre de réflexion «Institute fo the Study of War» (ISW). Ceci afin de vérifier la condition physique des candidats et de les guider dans le processus de recrutement.

Dans les jours qui ont suivi l'annonce de Prigojine, au moins trois centres ont vu le jour, rapportent plusieurs médias russes. Ils se trouveraient dans trois clubs sportifs des villes de Rostov, Tioumen et Samara.

Wagner aurait également ouvert un club de jeunesse à Saint-Pétersbourg. Son objectif est notamment «d'inculquer à la jeune génération l'amour de la patrie», rapporte le média d'Etat Ria Novosti. Au menu: tables rondes, «événements patriotiques» et préparation au service militaire.

«Dans les murs du centre, il y a un club informatique où tout le monde peut apprendre à faire fonctionner un drone» Ria Novosti

Refléxe soviétique

En cherchant ses combattants dans les prisons, Prigojine recourait à une méthode stalinienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale déjà, les détenus des camps du Goulag s'étaient vu proposer d'expier leur faute sur le front par le sang.

Or, commente l'ISW, cibler la jeunesse est également une vieille tactique soviétique, notamment employée par la «Société bénévole d'assistance à l'armée, l'aviation et la flotte» (DOSAFF), un organisme d'Etat jouant un rôle clé dans le recrutement pour les réserves militaires et l'ancien mouvement de jeunesse de l'ère communiste. (asi)