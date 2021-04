International

Santé

3 questions sur Pfizer et sa pilule anti-covid



3 questions sur la pilule de Pfizer pour combattre le Covid

L'entreprise américaine, connue pour son vaccin anti-Covid, s'est penchée sur un médicament sensé combattre le virus.

A la fin du mois dernier, Pfizer a annoncé qu'elle avait commencé les essais cliniques d'un médicament, au nom mélodieux de PF-07321332 qui doit s'attaquer au Covid.

Comment se prend-t-il?

PF-07321332 se forme sous forme de pilule, pourra être avalé et pourrait être disponible au public d'ici la fin de 2021, a déclaré le patron de l'entreprise, Albert Bourla, sur CNBC. Celui-ci pourrait être prescrit dès le premier signe d'infection, indique l'entreprise.

Comment ça fonctionne?

Le médicament, «a été conçu pour attaquer la ''colonne vertébrale'' du Sars-Cov-2 et l'empêcher de se reproduire dans nos nez, nos gorges et nos poumons», résume le quotidien britannique The Telegraph.

Attention, là, ça devient technique: PF-07321332 est un «inhibiteur de protéase». C'est quoi ça? Pour simplifier, une protéase est un type d’enzyme présente dans notre organisme, selon un site spécialisé. Ce serait cette dernière qui agirait avec la fameuse protéine Spike du Covid (les piques rouges sur l'image ci-dessus). Ce type d'inhibiteur est un antiviral déjà utilisé seul ou avec d'autres antiviraux dans le traitement du VIH et du virus de l'hépatite C.

«Les produits thérapeutiques actuellement commercialisés qui ciblent les protéases virales ne sont généralement pas associés à la toxicité et, à ce titre, cette classe de molécules peut potentiellement fournir des traitements bien tolérés contre Covid-19.»

Où en est la recherche?

L'entreprise est en phase de test sur son médicament, mais informe que les essais révèlent: «Une puissante activité antivirale in vitro contre le Sars-Cov-2». Comme l'indique le registre des essais cliniques en ligne, ClinicalTrials.gov, l'essai de Pfizer vient de commencer (phase 1). Il s'agit de vérifier la sécurité du médicament et la tolérance des participants à ce dernier. Au préalable, Le Telegraph explique que PF-07321332 a également été testé sur des animaux, une étape essentielle avant de l'administrer à des humains.



