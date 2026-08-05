Plus de 10 000 personnes ont contracté une diarrhée provoquée par un parasite aux États-Unis (image d'illustration). Image: Shutterstock

Epidémie de diarrhée aux États-Unis: cet aliment est suspecté

Un parasite est à l'origine d'une importante vague de cyclosporose aux États-Unis. Les autorités soupçonnent la laitue iceberg d'en être à l'origine.

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Plus de 10 000 personnes ont contracté une diarrhée provoquée par un parasite aux États-Unis. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) indiquent avoir recensé 12 255 autres cas non confirmés nécessitant des analyses complémentaires. Cette épidémie a jusqu'à présent entraîné 517 hospitalisations et fait deux morts.

Les deux victimes, dans l'État américain du Michigan, souffraient d'importants problèmes de santé préexistants, a précisé le ministère de la Santé de l'État. Les infections à Cyclospora, appelées cyclosporoses, ne sont généralement pas mortelles.

Les CDC recensent actuellement 10 468 infections confirmées. L'agence faisait auparavant état de 6707 cas confirmés entre le début du mois de mai et la fin juillet.

Les autorités soupçonnent la laitue iceberg

Des cas ont désormais été signalés dans presque tous les États américains. Les autorités soupçonnent que de la laitue iceberg provenant d'un fournisseur mexicain soit à l'origine d'une épidémie touchant neuf États. L'enquête est toujours en cours.

Selon les CDC, le parasite se transmet par des aliments ou de l'eau contaminés par des matières fécales. Il infecte l'intestin grêle et provoque une diarrhée aqueuse, caractérisée par des selles fréquentes, parfois très abondantes.

Les flambées de Cyclospora surviennent généralement en été et sont souvent associées à la consommation de fruits et légumes frais. Parmi les aliments concernés figurent les framboises, les mûres, les fraises, les myrtilles, le basilic, la coriandre, les pois mange-tout, les légumes préparés ainsi que différentes variétés de salades. (jzs/sda)