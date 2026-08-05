A cause des récentes attaques russes, les couloirs du métro de Kiev sont remplis de personnes cherchant à s'abriter. Keystone

Le métro de Kiev a battu un triste record face aux bombes de Poutine

Alors que les attaques aux missiles s'enchaînent sur la capitale ukrainienne, le métro a dû refuser d'accueillir du monde qui voulait s'y réfugier fin juillet. Une première qui inquiète.

Denis Trubetskoy, Kiev / ch media

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Durant les quatre ans et demi qu'on duré la guerre, Kiev et ses quelque trois millions d'habitants ont presque tout vécu. Dans la capitale ukrainienne, on se souvient encore bien de l'hiver dernier, lorsque la population a dû se passer d'électricité et de chauffage parfois durant plusieurs jours et par des températures descendant jusqu'à moins 20 degrés.

Dans son histoire récente, la ville n'avait jamais connu d'hiver aussi rude. Le mois de juillet a malheureusement confirmé ce que beaucoup d'habitants de Kiev redoutaient déjà. C'est désormais l'été le plus difficile qui a succédé à l'hiver le plus difficile.

La peur des missiles

C'est dans la nuit de mercredi à jeudi dernier qu'un changement d'ambiance particulièrement net s'est fait sentir dans la capitale. Dès le début d'après-midi, plusieurs signes laissaient présager une nouvelle attaque massive russe pour la nuit.



Par précaution, Beaucoup d'habitants ont alors envisagé de se réfugier dans le métro, sans attendre les alarmes aériennes. On comprend cette prudence, au vu de la vague d'attaques que subit Kiev depuis la seconde quinzaine de mai.

Dans les récentes attaques contre la capitale, la Russie a de plus en plus recours à des missiles balistiques, qui atteignent Kiev en quelques minutes à peine depuis leur point de lancement. A cela s'ajoute le fait que les forces russes utilisent toujours plus fréquemment des missiles antiaériens de type S-400, reconvertis en missiles sol-sol. Ces engins sont certes extrêmement imprécis, mais leur tir est difficile à détecter.

Lors de deux des onze attaques recensées en juillet, les premiers impacts ont ainsi été entendus avant même que l'alerte aérienne ne se déclenche. Le métro ferme ses portes à 22h30 et le couvre-feu nocturne débute à minuit. Certains habitants de Kiev passent désormais quasiment chaque nuit dans le métro.

Jusqu'à 56 000 personnes occupent le métro de Kiev lors d'attaques russes. Image: getty

Car lors des attaques par missiles balistiques, personne ne sait à quel moment ceux-ci vont réellement frapper. Des explosions soudaines vers une ou deux heures du matin relèvent désormais plus du quotidien que de l'exception.

C'est précisément cette incertitude que la Russie cherche à exploiter autant que possible pour mener sa guerre psychologique même si, dans l'ensemble, elle n'y parvient toujours pas. Mais désormais, faute de place suffisante dans le métro, trouver un abri à peu près sûr devient de plus en plus problématique. Dans la nuit de vendredi à samedi, plus de 56 000 personnes ont passé la nuit dans le métro, un record parmi tant d'autres établis ces dernières semaines.

Il s'agit là de la capacité maximale du réseau. Sur toute la rive orientale de la ville, les stations souterraines restent de toute façon rares. Depuis un certain temps déjà, un débat intense porte sur la possibilité de stationner des rames vides dans les stations servant d'abris, afin d'y faire monter des personnes et de pouvoir accueillir davantage de gens.

La mise en œuvre de cette idée se révèle toutefois techniquement complexe. Le métro de Kiev est relativement modeste et ne compte que trois lignes. Si le service devait être totalement interrompu durant la nuit, de nombreux travaux techniques indispensables ne pourraient plus être réalisés que de façon limitée.

Il faut plus de place

Dans la capitale, le débat est donc vif depuis mercredi soir. Cette nuit-là, certaines stations de métro ont dû refuser l'accès à des personnes à la recherche d'un refuge. Le maire, Vitali Klitschko, est par ailleurs l'objet de vives critiques, car la situation des autres abris demeure tout sauf satisfaisante, même après des années de guerre.

Beaucoup d'habitants de Kiev ont du mal à le comprendre. Certes, il est difficile d'améliorer les choses en pleine guerre, sous des bombardements constants. Mais les infrastructures de base de la ville, construites à l'époque soviétique, avaient déjà été pensées pour résister à une guerre nucléaire. Il suffirait donc bien souvent, dans les faits, de simplement remettre en état des installations qui existent déjà.

Le manque de missiles antiaériens Patriot, quasiment les seuls capables d'intercepter les missiles balistiques russes, a en tout cas contribué à faire de juillet le mois le plus meurtrier pour Kiev depuis le début de cette guerre. Environ 60 civils ont perdu la vie malgré le tir de plus de 250 missiles, dont plus de 140 balistiques, pour une valeur totale estimée à au moins 350 millions d'euros.

Des immeubles d'habitation ont par ailleurs été endommagés dans tous les quartiers de la ville. Le manque de systèmes Patriot en nombre suffisant s'avère donc être un problème grave. Lors de trois attaques en juillet, aucun missile balistique russe n'a pu être abattu.

Kiev ne s'effondre pas pour autant. La ville envisage néanmoins déjà, avec une grande inquiétude, l'hiver prochain, durant lequel de nouvelles attaques contre les infrastructures énergétiques sont attendues. Dès la semaine prochaine, le gouvernement ukrainien met en garde contre de nouvelles coupures de courant, les températures devant remonter nettement, entraînant avec elles une hausse de la consommation électrique.

Traduit de l'allemand par Joel Espi