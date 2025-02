Les recherches antérieures sur ce sujet étaient principalement basées sur des rapports de cas et se concentraient principalement sur les agents pathogènes responsables d’infections chroniques (tels que le VIH ou l’hépatite B). Image: Shutterstock

Des virus mortels peuvent survivre trois ans dans le sperme

Les virus sont considérés comme les maîtres secrets du monde. Des chercheurs ont maintenant étudié quels virus sont également détectables dans le sperme après une infection.

Des scientifiques de la Charité de Berlin ont évalué 373 études et ont trouvé des preuves de la présence de 22 virus dans le sperme humain – dont certains étaient encore détectables longtemps après une infection.

Certains d'entre eux n'étaient ni capables de se reproduire ni sexuellement transmissibles. Il s'agissait notamment des entérovirus (qui provoquent des maladies gastro-intestinales), mais aussi, par exemple, du SARS-CoV-2 – c'est-à-dire des coronavirus.

Tous les virus n'étaient pas transmissibles

Les virus de l'hépatite E, le virus de la variole simienne, les adénovirus (qui provoquent entre autres des maladies respiratoires et gastro-intestinales) et des agents pathogènes très dangereux comme Ebola ou le virus de Marburg étaient néanmoins susceptibles de se multiplier et d'être transmis.

Le virus des oreillons, le virus toscan (qui provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe) et l'agent pathogène de la fièvre de Lassa, parfois très dangereuse, étaient par exemple capables de se multiplier, mais pas de se transmettre sexuellement.

Détectable même des années après l'infection

La durée pendant laquelle les virus ont été détectables après une infection varie fortement. Les virus Ebola pouvaient encore être détectés près de trois ans après l'infection, le SARS-CoV-2 pouvait encore être détecté 81 jours après l'infection, le virus de la variole simienne (M-Pox) jusqu'à 59 jours.

La persistance de virus dans le sperme a «des conséquences importantes sur la transmission de maladies, le développement embryonnaire, la fertilité et le développement de médicaments ou de vaccins», écrivent les auteurs. Le sperme infectieux aurait été associé par le passé à des épidémies de Zika, d'Ebola et de variole simienne.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci