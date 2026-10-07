La peste tue encore: faut-il en avoir peur?

Des ganglions enflés au niveau de l’aine chez une personne atteinte de la peste bubonique. Image: shutterstock/montage watson

Après avoir décimé l’Europe, la peste a presque disparu. Mais quelques foyers subsistent encore, comme peut-être en Sibérie. Faut-il la craindre?

Daniel Huber Suivez-moi

Plus de «International»

Vendredi dernier, le gouverneur de la république russe de Bouriatie a annoncé qu’une laborantine était morte de la peste à Irkoutsk. Selon les médias, Daria T., 28 ans, avait été hospitalisée mardi dernier dans un état grave, avec des symptômes de pneumonie, avant d’être placée sous respiration artificielle. Elle est décédée deux jours plus tard. Les autorités ont alors placé en quarantaine l’unité de soins de l’hôpital de district de Chelekhov, près d’Irkoutsk.

Les circonstances de sa contamination restent floues. Selon le média indépendant Ljudi Baikala, la laborantine aurait cassé, le 25 septembre, un tube contenant des agents pathogènes responsables de la peste pulmonaire. Les autorités russes ont depuis démenti cette version. Officiellement, Daria T. ne serait pas morte de la peste, mais d’une «pneumonie d’origine inconnue».

Les analyses effectuées sur ses prélèvements n’auraient révélé aucun micro-organisme pouvant être lié à son travail dans l’institut spécialisé dans la recherche sur la peste.

Dans la mémoire collective des Européens, la peste reste l’épidémie meurtrière par excellence. Entre 1346 et 1353, la «Peste noire», qui a ravagé l’Europe à la fin du Moyen Age, a fait entre 25 et 50 millions de morts. Soit environ 33 à 60% de la population du continent à l’époque. Aujourd’hui, la maladie ne réapparaît plus que sporadiquement dans quelques régions du monde. Mais à quel point reste-t-elle dangereuse?

En 1349, à Tournai, des flagellants se frappent lors d’une procession pour tenter d’échapper à la Peste noire. Image: www.imago-images.de

Une infection bactérienne



La peste est une maladie infectieuse très contagieuse, soumise à déclaration obligatoire en Suisse. Elle est provoquée par la bactérie Yersinia pestis. A l’origine, il s’agit d’une maladie animale qui peut, dans certaines circonstances, se transmettre à l’être humain: on parle alors de zoonose.

La bactérie Yersinia pestis est responsable de la peste. Image: Wikimedia

Les principaux réservoirs sont des rongeurs comme les marmottes, les rats ou les écureuils. La bactérie responsable de la peste n’a été découverte qu’en 1894. Elle a reçu son nom actuel, Yersinia pestis, en 1944.

Comment la peste se transmet-elle?

On distingue plusieurs formes de peste, notamment la peste bubonique et la peste pulmonaire. La première est de loin la plus fréquente: elle représente environ 90% des cas.La transmission est le plus souvent indirecte. Elle se fait généralement par la piqûre d’une puce infectée après avoir parasité un rongeur, puis passée à l’être humain. Les poux peuvent eux aussi transmettre la bactérie. La contamination peut également se produire par contact direct avec des tissus ou des liquides biologiques provenant d’un animal malade ou mort. La maladie peut aussi se transmettre d’une personne à l’autre par contact avec des liquides corporels, notamment le liquide contenu dans les bubons.

Une puce du rat, Xenopsylla cheopis, principal vecteur de la peste. Image: www.imago-images.de

La peste pulmonaire peut d’abord apparaître comme une complication d’une peste bubonique non traitée, lorsque les bactéries atteignent les poumons et s’y multiplient: on parle alors de peste pulmonaire secondaire. Elle peut aussi se transmettre par voie aérienne, par inhalation de gouttelettes infectées. C’est le seul mode de transmission directe de la peste d’une personne à l’autre: on parle alors de peste pulmonaire primaire. La contamination peut être rapide: dans le cadre d’expérimentations animales, 100 à 500 germes infectieux suffisent à provoquer une infection.

Symptômes

Dans le cas de la peste bubonique, les symptômes apparaissent brutalement après une incubation de quelques heures à sept jours: maux de tête, douleurs dans les membres, fièvre, sensation de faiblesse généralisée, anxiété, nausées et vomissements. Puis peuvent survenir une somnolence et, à un stade plus avancé, des troubles de la conscience.



Des vésicules ou des pustules peuvent se former au point d’infection, le plus souvent à l’endroit de la piqûre. La bactérie se propage ensuite par le système lymphatique jusqu’aux ganglions, qui gonflent fortement, surtout au niveau du cou, des aisselles et de l’aine. Ce sont les bubons caractéristiques de la peste. Ils prennent une teinte bleu-noir et peuvent mesurer jusqu’à dix centimètres de diamètre. Très douloureux, ils peuvent aussi se transformer en ulcères purulents.

Dans 25 à 50% des cas, les bactéries passent dans le sang, notamment lorsqu’un bubon se rompt vers l’intérieur. La maladie peut alors évoluer vers une peste septicémique.Elle se manifeste par une forte fièvre, une faiblesse généralisée, des douleurs abdominales, un état de choc et des hémorragies. Elle peut provoquer des lésions touchant l’ensemble des organes et conduit souvent à la mort. Sans traitement, l’espérance de vie ne dépasse généralement pas 36 heures. Administrés à temps, les antibiotiques permettent toutefois de réduire nettement la mortalité.

La peste pulmonaire, transmise par des gouttelettes, est la forme la plus grave de la maladie. Son incubation ne dure que quelques heures. Elle provoque notamment de la fièvre, des difficultés à respirer, de la toux, des frissons, des maux de tête et de l’anxiété. Les lèvres peuvent prendre une coloration bleuâtre. La toux devient extrêmement douloureuse et s’accompagne d’expectorations noirâtres et sanglantes.

Radiographie d’un poumon atteint de peste pulmonaire. Image: Wikimedia

La maladie progresse plus vite que la peste bubonique, car l’infection atteint directement les poumons sans passer par les ganglions lymphatiques. Sans traitement rapide, elle provoque presque toujours un œdème pulmonaire pouvant entraîner une défaillance circulatoire.

Prévention et traitement

Même après avoir contracté la peste, on n’est pas totalement protégé contre une nouvelle infection. Les vaccins n’offrent qu’une immunité de courte durée, de trois à six mois, et uniquement contre la peste bubonique. Ils sont en outre mal tolérés. La vaccination n’est donc recommandée qu’à certains groupes à risque, notamment les agriculteurs, les ouvriers agricoles et les chasseurs vivant dans des régions où circulent des populations de rongeurs infectés.

Traitement d’un patient lors de l’épidémie de peste à Karachi, en 1897. Image: www.imago-images.de

Aujourd’hui, lorsqu’elle est diagnostiquée à temps, la peste se soigne bien. Le traitement doit commencer le plus rapidement possible, idéalement dans les 18 heures suivant l’apparition des premiers symptômes. Il repose sur des antibiotiques administrés pendant dix jours, même si des résistances sont déjà apparues.

Plus la prise en charge est tardive, plus le risque de décès augmente. La mortalité atteint actuellement 17% dans les pays les plus pauvres, contre 5% dans les pays industrialisés. Avant l’arrivée des antibiotiques, elle était de 50 à 75% pour la peste bubonique et de 95% pour la peste pulmonaire.

Pour endiguer une épidémie, les mesures de quarantaine peuvent être complétées par l'utilisation d'insecticides anti-puces et par la réduction de la population de rats.

Dans quelles régions la peste existe-t-elle encore?

Aucun cas de peste n’a été recensé en Suisse au cours des 30 dernières années. En Europe, la dernière épidémie documentée remonte à la Seconde Guerre mondiale. Les épidémiologistes estiment qu’aujourd’hui, la peste n'existe plus en Europe ni en Australie. Il subsiste toutefois quelques foyers naturels chez les rongeurs en Europe de l’Est et dans les régions voisines, notamment dans le Caucase. Mais les cas humains y restent extrêmement rares.

Certaines populations de rongeurs sauvages – chiens de prairie, écureuils terrestres ou marmottes – constituent également des réservoirs naturels de la bactérie responsable de la peste. Elles peuvent occasionnellement contaminer des rongeurs vivant à proximité de l’homme, comme les rats.

Ces foyers existent notamment en Asie du Sud-Est, en Chine, en Mongolie, en Afrique australe et orientale, en Amérique centrale et du Sud ainsi que dans le sud-ouest des Etats-Unis.

La peste est endémique en République démocratique du Congo et surtout à Madagascar, où les cas se multiplient pendant la saison des pluies, entre août et avril. Entre 2019 et 2025, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également recensé des cas confirmés au Kenya, en Ouganda, en Chine et en Mongolie.

Un poste médical lors de l’épidémie de peste à Madagascar, en octobre 2017. Image: Wikimedia/Rakotovaogael

En Suisse, le risque de contracter la peste, et a fortiori d’en mourir, est extrêmement faible. Les chances qu’une personne infectée entre dans le pays le sont aussi, surtout si elle est atteinte de peste pulmonaire, dont l’incubation est très courte. Même si cela devait arriver et que la personne malade contaminait des membres de son entourage, une propagation de la maladie en Suisse resterait hautement improbable grâce aux mesures de quarantaine et à la prise en charge médicale. (trad.: mrs)