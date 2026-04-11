bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Santé

Cancer de l'ovaire: lueur d'espoir pour les cas résistants

Une lueur d'espoir dans la lutte contre le cancer de l'ovaire

FILE - In this Thursday, Feb. 28, 2013 file photo, a Merck logo is placed on scientist&#039;s lab coat in West Point, Pa. The Food and Drug Administration on Thursday, Sept. 4, 2014 said it has grante ...
Le laboratoire Merck est à l'origine de l'un des deux médicaments permettant d'améliorer l'espérance de vie de patientes touchées par un cancer de l'ovaire (image d'illustration).Image: AP
Deux études ont récemment permis d'homologuer des traitements permettant d'améliorer légèrement la survie de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire.
11.04.2026, 09:4111.04.2026, 09:41

Des études publiées vendredi dans la revue médicale The Lancet montrent que deux traitements permettent de légèrement améliorer la survie de patientes atteintes de cancers de l'ovaire qui sont devenus résistants à la thérapie habituelle.

Ces deux médicaments sont le Keytruda du laboratoire Merck (appelé MSD en dehors des Etats-Unis), un anticancéreux déjà au coeur du portefeuille de traitements du géant américain, et le Lifyorli de Corcept, également basé aux Etats-Unis.

Cinq ans d'espérance de vie

Deux études, indépendantes l'une de l'autre, ont évalué l'efficacité de ces médicaments face à des formes difficiles à traiter du cancer de l'ovaire, qui reste l'un des plus meurtriers parmi les cancers féminins.

Selon des chiffres de la Société américaine du cancer, environ la moitié des femmes décèdent dans les cinq ans suivant le diagnostic, souvent réalisé alors que le cancer est déjà métastasé. L'une des difficultés à le traiter vient du fait qu'il devient souvent résistant au principal traitement en vigueur, la chimiothérapie au platine.

A propos de cancer 👇

Une arnaque vise les Romandes atteintes de cancer

Les deux études ont donc évalué si le Keytruda, d'un côté, et le Lifyorli, de l'autre, amélioraient la situation des patientes qui continuaient par ailleurs à suivre le traitement habituel. Elles ont donné des résultats semblables, même s'ils ne peuvent être directement comparés en raison de méthodologies différentes. Les patientes ayant reçu Keytruda ou Lifyorli en plus de leur traitement habituel ont, en moyenne, vu leur survie augmenter d'environ quatre mois.

Ces deux médicaments ont, en tout état de cause, déjà été approuvés en début d'année par les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) dans le traitement du cancer de l'ovaire résistant à la chimiothérapie au platine. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
1
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
1
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
Comment Poutine recrute des soldats jetables
Comment Poutine recrute des soldats jetables
de Thierry Vircoulon
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
de Ede ZABORSZKY
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
A la rencontre des chiens détecteurs de cancer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce phoque australien s'endort sur la route et sème la pagaille
En Australie, un phoque surnommé Sammy a brièvement semé la pagaille en s’endormant en plein milieu de la route, forçant la police à sécuriser la zone avant que l’animal ne soit raccompagné vers la plage.
Une ville balnéaire australienne a brièvement dévié sa circulation routière vendredi lorsqu'un phoque a décidé de faire une sieste sur la chaussée. Il est connu localement sous le nom de Sammy.
L’article