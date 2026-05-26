Vidéo: watson

Ce spectacle de drones ne s'est pas passé comme prévu

Alors qu'une nuée de drones illuminait le ciel de Sydney lundi soir, plusieurs engins sont tombés à l'eau, médusant les spectateurs.

Plus de «International»

Un spectacle de drones lumineux est littéralement tombé à l'eau à Sydney après le dysfonctionnement de dizaines d'engins qui ont chuté dans un bassin du centre de la ville, ont expliqué les organisateurs mardi. L'incident de lundi soir n'a fait aucun blessé.

Alors qu'une nuée de drones illuminés en rouge tournoyaient dans le ciel noir de Sydney la veille au soir en représentant la structure de l'ADN, des dizaines d'engins sont subitement tombés, défigurant le motif et sucitant des interrogations chez les spectateurs.

89 appareils ont ainsi fini leur course dans le bassin du quartier de Darling Harbour, a indiqué l'entreprise SkyMagic qui opère ce spectacle de drones, imputant l'incident à un changement de fréquence radio.

Selon les organisateurs, des «difficultés techniques imprévues» les ont contraints à annuler également les spectacles prévus mardi et mercredi dans le cadre du festival Vivid Sydney, qui déploie chaque année installations et projections lumineuses immersives en plein air, ainsi que des expositions ou des concerts. (jzs/ats)