Le prix Nobel de physique a été attribué mardi à l'Américain John Hopfield et au canado-britannique Geoffrey Hinton. Ils sont récompensés pour leurs découvertes fondamentales sur l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux artificiels.

Tunisie: le président sortant Saied donné vainqueur

En Tunisie, le président sortant Kais Saied aurait remporté avec plus de 89% des voix la présidentielle de dimanche, selon des sondages de sortie des urnes. Et ce malgré un taux de participation très faible. Le dirigeant est accusé de «dérive autoritaire» par l'opposition et la société civile.

Selon des données de l'institut Sigma Conseil diffusées sur la télévision nationale, Kais Saied a obtenu 89,2% des suffrages dès le premier tour, écrasant le deuxième candidat, Ayachi Zammel, un industriel libéral inconnu du grand public qui n'a obtenu que 6,9% des voix. Le troisième, un député de la gauche panarabe Zouhair Maghzaoui, 59 ans, s'est adjugé seulement 3,9% des suffrages, selon Sigma.