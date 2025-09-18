Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe
Un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré vendredi dans le Pacifique au large de la péninsule russe du Kamtchatka, a indiqué le service sismique américain USGS. Une alerte au tsunami a été déclenchée.
Le tremblement de terre de vendredi s'est produit à 06h58 locales (20h58 suisses jeudi) à 128 kilomètres à l'est de la ville russe de Petropavlovsk-Kamchatsky, à une faible profondeur de dix kilomètres.
Il a incité le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique américain à émettre une alerte pour d'éventuelles vagues dangereuses le long des côtes voisines.
Un séisme de magnitude 7,4 a déjà frappé la région samedi, à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est de Petropavlovsk-Kamtchatsky. (sda/ats/afp)
