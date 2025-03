Scènes de chaos au Parlement de Serbie

Le président Vucic et d'autres responsables gouvernementaux ont oscillé entre l'appel à des négociations et des allégations selon lesquelles les manifestants seraient soutenus par des puissances étrangères.Pour calmer les manifestants, le gouvernement a tenté de satisfaire plusieurs des revendications des organisateurs estudiantins.

L'effondrement du toit devant la gare de Novi Sad en novembre dernier s'est produit après d'importants travaux de rénovation.Cette catastrophe a ravivé une colère qui couvait depuis longtemps dans le pays sur la corruption et le manque présumé de contrôle des projets de construction et de développement.

La présidente du Parlement a ensuite déclaré que plusieurs députés avaient été blessés lors de la bagarre.Les députés de l'opposition ont également brandi des drapeaux serbes et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: Vos mains sont ensanglantées et répondez aux demandes des étudiants!

La présidente du Parlement, Ana Brnabic, a réagi en fustigeant l'opposition pour ces actes. «Votre révolution de couleur a échoué et ce pays vivra, ce pays travaillera, et ce pays continuera à gagner», a-t-elle lancé, selon des images retransmises en direct.

Des images partagées en ligne montrent des membres de l'opposition tenant des fusées éclairantes colorées et lançant ce qui semble être des bombes fumigènes de couleur rose et noire pendant cette session houleuse.

Voici les destinations les moins chères du monde en 2025

Une étude récente révèle le coût moyen d’un voyage dans 136 pays à travers le monde. Des îles paradisiaques aux destinations les plus économiques, voici ce qu’il faut savoir avant de boucler vos valises.

Si vous rêvez de sable blanc et d’eaux cristallines, mieux vaut prévoir un budget conséquent. Selon la dernière étude publiée par HelloSafe, la Barbade arrive en tête des pays les plus onéreux avec un budget quotidien de 299 francs. Elle est suivie d’Antigua-et-Barbuda et de Saint-Kitts-et-Nevis. Les Maldives (243 francs) et la Grenade (234) complètent ce top 5. La Suisse se hisse à la 6ᵉ place avec 227 francs par jour, juste devant les Etats-Unis.