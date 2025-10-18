beau temps
Mystérieuses Cités d’or: Jackie Berger est décédée

Une voix de votre enfance est morte

Figure emblématique du doublage, la comédienne belge Jackie Berger est décédée le 15 octobre à l’âge de 77 ans, a annoncé sa fille Justine sur les réseaux sociaux.
18.10.2025, 08:1918.10.2025, 08:55

Génération 1980: une voix de votre enfance vient de s'éteindre, relaie notamment Le Figaro. Jackie avait interprété de nombreuses voix, (en général) de petits garçons, dans des productions devenues cultes, à l’image D’Esteban dans les Mystérieuses Cités d’or, diffusé dès 1983, puis à de nombreuses reprises sur les chaînes de télévision. Ou encore du personnage de Jeanne dans Jeanne et Serge à partir de 1987.

Jackie Berger a eu une riche carrière, avec l’interprétation de dizaines de rôles: Indiana Jones et le Temple maudit, Goldorak, L’Étrange Noël de monsieur Jack, La petite maison dans la prairie. Sans oublier Dany dans Shining, bien sûr.

Arnold et Willy, Hunter x Hunter

L'artiste a aussi interprété des personnages secondaires dans des séries à succès comme Arnold dans Arnold et Willy, à l'écran dès 1982. Elle s’est aussi glissée dans la peau du personnage de Sid dans Tom Sawyer, du Daï Lama dans Sept ans au Tibet ou encore de Gon Freecss dans Hunter x Hunter.

Cette experte du doublage a également prêté sa voix à l’émission culte Les Guignols de l’info et aux jeux vidéo The witcher et Heavy Rain, sortis respectivement en 2007 et en 2010.

dg

