Image d'illustration. Keystone

Des centaines d’oiseaux marins retrouvés morts sur la côte atlantique

De la Bretagne au Portugal, plusieurs centaines d’oiseaux échoués présentent des signes de sous-nutrition. La Ligue de protection des oiseaux évoque les effets des tempêtes hivernales et de la surexploitation des ressources marines.

Plusieurs centaines d'oiseaux marins ont été retrouvés morts sur le littoral atlantique en France, de la Bretagne jusqu'au Portugal, a annoncé mercredi dans un communiqué la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Ils présentent souvent un état de sous-nutrition.

«Ces épisodes d'échouages massifs font souvent suite aux tempêtes hivernales, et peuvent parfois prendre des proportions dramatiques», écrit la LPO, qui rappelle qu'en 2014, plus de 50 000 oiseaux marins s'étaient échoués sur le littoral atlantique.

Pour surveiller ces phénomènes, la LPO coordonne le Réseau Échouage Oiseaux Marins Atlantique (REOMA), basé sur des observations de bénévoles. Depuis la mi-janvier, le REOMA a recensé plus de 300 échouages, «concentrés essentiellement entre le Finistère (nord-ouest) et la Charente-Maritime (ouest)».

Les principales espèces retrouvées sont des alcidés, parmi lesquels une majorité de macareux moines. D'après la LPO, les échouages se produisent également sur les côtes espagnoles et portugaises, où la fédération d'ONG BirdLife a recensé «un demi-millier d'oiseaux échoués».

Les oiseaux morts «présentent généralement un état de sous-nutrition». Ils sont «probablement affaiblis par la surexploitation de la ressource en mer», précise la LPO, qui a également recueilli «une vingtaine d'oiseaux marins, affaiblis par la succession de tempêtes» dans son centre de soin de L'île Grande (Bretagne, nord-ouest). L'association rappelle que la mortalité totale est environ dix fois supérieure au nombre d'oiseaux retrouvés échoués. (tib/ats)