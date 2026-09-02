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Jean-Paul Rappeneau, réalisateur de Cyrano de Bergerac, est mort

Jean-Paul Rappeneau, réalisateur de «Cyrano de Bergerac» est mort

Jean-Paul Rappeneau est décédé mardi à Paris à 94 ans. En cinquante ans de carrière, le réalisateur avait dirigé les plus grands acteurs français.
02.09.2026, 10:4402.09.2026, 10:44
LYON, FRANCE - OCTOBER 21: Jean-Paul Rappeneau attends the Tim Burton Lumiere Award ceremony during the 14th Film Festival Lumiere on October 21, 2022 in Lyon, France. (Photo by Stephane Cardinale - C ...
Image: Corbis Entertainment

Le cinéaste Jean-Paul Rappeneau, réalisateur multi-césarisé de huit longs-métrages dont Cyrano de Bergerac (1990), est décédé mardi à Paris à l'âge de 94 ans, a annoncé mercredi à l'AFP un de ses fils.

En cinquante ans de carrière, Jean-Paul Rappeneau a tourné avec les plus grands comédiens, de Yves Montand (Le Sauvage) à Catherine Deneuve (La vie de château), en passant par Gérard Depardieu ou Isabelle Adjani (Tout feu tout flamme). (jah)

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