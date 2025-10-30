ciel clair
Soudan

L'Onu alerte sur la propagation des «atrocités» au Soudan

Deux mois de guerre au Soudan ont entra
Une civile soudanaise et son enfant.

L'Onu alerte sur la propagation des «atrocités» au Soudan

Des responsables de l'Onu ont alerté sur les «atrocités» commises dans la région soudanaise du Kordofan. Elle est voisine du Darfour où la grande ville d'El-Facher vient d'être prise par les paramilitaires.
30.10.2025, 17:3730.10.2025, 17:37

El-Facher, dernière grande ville du Darfour qui échappait au contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), «déjà le théâtre de niveaux catastrophiques de souffrance humaine, a plongé dans un enfer encore plus noir, avec des informations crédibles d'exécutions de masse» après l'entrée des paramilitaires, a dénoncé jeudi devant le Conseil de sécurité le chef des opérations humanitaires de l'Onu, Tom Fletcher.

«Des femmes et des filles sont violées, des gens mutilés et tués, en toute impunité»
Tom Fletcher
epa12316190 Tom Fletcher, UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, briefs the media about the humanitarian crisis in the Gaza Strip during a press conferen ...
Tom Fletcher.

«Nous ne pouvons pas entendre les cris, mais pendant que nous sommes assis ici, l'horreur se poursuit», a-t-il déclaré. Mais «la tuerie n'est pas limitée au Darfour», a-t-il alerté, s'inquiétant notamment de la situation dans le Kordofan voisin.

Vague de déplacements

Des informations font état «d'atrocités à large échelle commises par les Forces de soutien rapide à Bara, dans le Kordofan-Nord, après la récente prise de la ville», a également dénoncé Martha Ama Akyaa Pobee, sous-secrétaire générale de l'Onu chargée de l'Afrique.

«Des combats féroces au Kordofan-Nord provoquent de nouvelles vagues de déplacement et menacent la réponse humanitaire, y compris autour de la capitale El-Obeid»
Martha Ama Akyaa Pobee

«Cela inclut des représailles contre des soi-disant collaborateurs, souvent ethniquement motivées», a-t-elle déploré. «Au moins 50 civils ont été tués ces derniers jours à Bara, à cause des combats et par des exécutions sommaires. Cela inclut l'exécution sommaire de cinq bénévoles du Croissant rouge», a-t-elle indiqué.

FILE - Soldiers arrive to the Allafah market, in an area recently recaptured by Sudan&#039;s army from the Rapid Support Forces paramilitary group, in the Al Kalalah district, south of Khartoum, Sudan ...
Photo d'illustration datant de mars 2025.

Le Kordofan «est probablement le prochain théâtre d'opérations militaires pour les belligérants», a-t-elle mis en garde. «Des attaques de drones de la part des deux parties touchent de nouveaux territoires et de nouvelles cibles. Cela inclut le Nil Bleu, Khartoum, Sennar, le Kordofan-Sud et le Darfour-Ouest, ce qui laisse penser que la portée territoriale du conflit s'élargit», a ajouté la responsable onusienne.

Décrivant la situation «chaotique» à El-Facher où «personne n'est à l'abri», elle a d'autre part noté qu'il était difficile d'y estimer le nombre de victimes. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué la pire crise humanitaire actuelle, selon l'ONU.

Elle a été déclenchée en avril 2023 par une lutte de pouvoir entre deux anciens alliés: le général Abdel Fattah al-Burhane, commandant de l'armée et dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'Etat de 2021, et le général Mohamed Daglo, à la tête des FSR.

(ats/acu)

