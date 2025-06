Vidéo: watson

Une autre fusée de Musk a fait boom

Une fusée Starship de SpaceX a explosé lors d’essais au Texas. L’engin se préparait pour son dixième vol-test. Personne n’a été blessé.

Une mégafusée Starship de l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a explosé lors d'un test de routine à Starbase, au Texas, sans faire de blessés, ont annoncé jeudi les autorités locales.

«Mercredi à 23h01 (locales), lors d'un essai statique de routine à Starbase, au Texas, le Starship 36 de SpaceX a subi une défaillance catastrophique et a explosé», ont indiqué sur leur page Facebook les autorités du comté de Cameron au Texas.

Aucune blessure n'a été signalée à ce stade. Des protocoles d'urgence ont été rapidement mis en place et une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incident. «Notre équipe de Starbase travaille activement pour sécuriser le site de test et ses environs immédiats en collaboration avec les autorités locales» ajoute l'entreprise, qui assure qu'il n'y a aucun danger pour les résidents.

Cette fusée, qui fait la taille d'un immeuble d'environ 40 étages et est la plus puissante jamais conçue, n'en est pas à son premier revers. Le 27 mai, Starship était parvenue à aller dans l'espace, mais son vaisseau avait explosé avant sa redescente prévue sur Terre.

Lors de deux précédents essais en janvier et mars, l'étage supérieur avait explosé au début du vol, provoquant des pluies de débris incandescents au-dessus des Caraïbes et des dégâts minimes.

Ces incidents sont loin d'être inédits, l'entreprise d'Elon Musk misant sur une stratégie risquée: lancer de multiples prototypes afin de corriger au fur et à mesure les problèmes rencontrés en situation de vol. Le richissime entrepreneur compte sur cette mégafusée pour mener à bien son projet fou de conquête de la planète Mars.

Elon Musk s'est imposé ces dernières années comme un acteur incontournable du secteur spatial, Washington lui confiant nombre de missions cruciales dans ce domaine. Un partenariat qui pourrait être remis en question après sa rupture explosive avec le président Donald Trump.

Ses fusées emmènent dans l'espace des astronautes de la Nasa, servent à des missions hautement sensibles du Pentagone et devaient bientôt jouer un rôle central dans le retour tant attendu des Américains sur la Lune.

(afp/sbo)