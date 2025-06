Pourquoi Musk veut installer ces étranges dômes en Suisse romande

Interrogé par l'ATS sur quand une décision sera prise sur l'octroi ou non de la licence, l'OFCOM indique qu'il ne peut pas donner de calendrier précis à l'heure actuelle car «la réglementation en matière de fréquences des 'gateways' (passerelles) vers les satellites en orbite est encore en cours d'élaboration aux niveaux national et international».

L'élu balaie au passage les craintes concernant d'éventuels impacts des antennes sur la santé de la population. «Ce n’est pas parce que tu as des instruments pour mesurer la pluie, qu’il pleut plus qu’ailleurs», plaisante-t-il au sujet des rumeurs qui vont bon train dans la commune depuis l'installation de grandes paraboles satellites en 1974.

«Loèche n’a pas beaucoup d’entreprises et leurs impôts sont une petite part de nos rentrées. Du coup, je vois d’un bon œil l’arrivée de SpaceX pour dynamiser l’économie de notre commune»

Si le projet se concrétise, le site de Loèches deviendrait le premier du genre en Suisse et viendrait s'ajouter aux quelque 150 stations terrestres déjà déployée dans le monde. Avec 40 antennes, il s'agirait d'ailleurs d'une des plus grandes d'Europe, une station Starlink en comptant généralement environ 9.

Il s'agit de dômes de type LEO (Low Earth Orbit, orbite terrestre basse) hauts d’environ 2,5 mètres, détaille Le Nouvelliste. Ces antennes terrestres permettent d'assurer la liaison avec les plus de 6700 satellites actifs de Starlink et de garantir une connexion internet fiable même dans les régions reculées.

La société Signalhorn AG, qui exploite un site de communication par satellites à Loèches a ainsi mis à l’enquête publique une station terrestre de la constellation satellite de SpaceX. Une demande d'autorisation pour la construction de 40 antennes a été publiée dans ce but le 28 mai dernier.

Elon Musk lorgne sur le Valais pour son réseau Starlink. L'information a été révélée le cinq juin dernier sur la page Facebook «5G en Suisse, non merci !» et relayée lundi par le Nouvelliste .

Elon Musk veut installer des antennes Starlink à Loèche (VS).

Elon Musk veut installer des antennes Starlink à Loèche (VS). Image: Keystone/DR

