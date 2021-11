La WTA continue de s'inquiéter du sort de Peng Shuai

Championne du double à Roland-Garros en 2014, la joueuse avait accusé début novembre l'ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli d'agressions sexuelles. Image: sda

Malgré les démentis et les garanties des autorités chinoises, le président de la Women's Tennis Association «demeure profondément inquiet» quant à la liberté de parole de la joueuse chinoise.

Steve Simon, président de la WTA, «demeure profondément inquiet concernant la liberté de Peng vis-à-vis de toute censure ou coercition et a décidé de ne pas reprendre contact avec elle via email tant qu'il ne serait pas certain que ses réponses seraient personnelles et non celles de ses censeurs», a déclaré samedi une porte-parole de la WTA.

«Steve Simon a contacté Peng Shuai via différents canaux de communication. Il lui a envoyé deux emails, mais il était clair que ses réponses étaient influencées par d'autres», a expliqué la porte-parole.

Elle n'a en revanche pas souhaité revenir sur une information de la BBC s'appuyant sur les déclarations d'un «ami» de la joueuse et selon lesquelles elle aurait envoyé un email à Steve Simon, le remerciant de son inquiétude, mais lui demandant de ne pas intervenir afin de la laisser «tranquille».

La sportive de 35 ans, championne du double à Roland-Garros en 2014, avait publié début novembre sur le réseau social chinois Weibo un long message sur sa relation avec l'ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné.