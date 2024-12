Spotify fait face à un gros problème (porno)

Internet recèle de contenus surprenants. Parfois, ce sont des théories absurdes sur des forums étranges, comme celle voulant que Britney Spears serait morte. D'autres fois, c'est une faute de frappe dans la barre de recherche qui nous donne des résultats pour le moins insolites.

Spotify est actuellement confronté à ce genre de problème. Il ne s'agit pas de requêtes bizarres, mais plutôt des résultats qui en découlent. En effet, la recherche de certains artistes conduit à du porno, comme le rapporte le site d'actualité américain The Verge (ça ne s'invente pas).

Du porno à la place du rap

Des utilisateurs de Spotify ont relevé que des vidéos porno et du contenu audio à caractère pornographique apparaissent dans la recherche de la plateforme. Sur Reddit, un utilisateur nommé «Milk_Steak-Jabroni» a raconté qu'en cherchant la rappeuse britannique Mia, il n'était pas seulement tombé sur ses chansons, mais aussi sur une vidéo pornographique mettant en scène l'actrice Mia Khalifa. Les utilisateurs peuvent ouvrir cette vidéo et la regarder comme s'il s'agissait d'un clip de musique classique.

Selon la plateforme de streaming audio, la vidéo a déjà été supprimée. Des utilisateurs de Reddit ont toutefois indiqué que le clip provenait d'un compte ayant publié de nombreux contenus pornos. De plus, une recherche du pianiste Sakamoto Ryūichi mènerait également à des «contenus pour adultes», ajoute le site américain.

En réponse à une demande du site d'information américain, une porte-parole de Spotify a déclaré que les vidéos signalées avaient été supprimées pour violation des conditions d'utilisation. Toutefois, elle n'a pas expliqué comment ces contenus s'étaient retrouvés sur Spotify en premier lieu.

The Verge, qui a estimé cette réponse insuffisante, a mené ses propres recherches et a trouvé de nombreuses autres vidéos X encore accessibles. Quant aux fichiers audio à caractère pornographique, ils existent depuis plusieurs années. Les recherches pour Mia et Ryūichi, toutefois, ne mènent plus à des contenus pour adultes.

Aucune mesure de contrôle

C'est un problème délicat: Spotify n'a aucun mécanisme empêchant les utilisateurs d'accéder à des contenus réservés aux personnes majeures. Les contenus explicites ne sont signalés que par un «E».

Il convient de souligner que les mécanismes de contrôle utilisés par d'autres plateformes peuvent quand même être contournés assez facilement. Après tout, rien n'empêche les utilisateurs de mentir sur leur âge. Et la plupart des sites pornos ne demandent même pas de pièce d'identité.

