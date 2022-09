Selon des résultats quasi-définitifs portant sur plus de 99% des bureaux de vote, le bloc droite/extrême droite mené par le conservateur Ulf Kristersson obtiendra 176 sièges, contre 173 pour le bloc de gauche mené par Mme Andersson.

Le bloc formé par trois partis de droite et le parti d'extrême droite des Démocrates de Suède (SD) a «une petite majorité, mais néanmoins une majorité», a-t-elle déclaré au cours d'une conférence de presse.

«Je demanderai jeudi à être démise de mes fonctions de Première ministre et la responsabilité pour la suite sera confiée au président du Parlement»

En Suède, la droite et l'extrême droite sont aux portes du pouvoir

En Suède, la droite et l'extrême droite sont aux portes du pouvoir

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a reconnu mercredi la défaite de la gauche et la victoire du bloc droite et de l'extrême droite aux élections législatives. Le comptage des voix est quasiment complet.

Quel sport est le plus fait pour vous? Faites notre quiz!

Comment Poutine influence la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Suède: la Première ministre reconnaît la victoire de la droite et démissionne

Plus de «International»

A Moutier, la délivrance et des orphelins

L'UDC et le PLR se clashent sur Twitter au sujet des restrictions

Que dit la «Loi Covid» sur laquelle on votera le 13 juin?

Les plus lus

Charles, William, Harry: qui va hériter des millions de la reine?

Bijoux, châteaux, terrains: la reine Elizabeth II n'était pas seulement populaire, elle était aussi très riche. Ses enfants et petits-enfants héritent désormais d'une immense fortune (qui, en plus, est exonérée d'impôts). On vous livre le détail.

Avec la mort de sa mère, le roi Charles III a hérité d'une gigantesque fortune. Un héritage royal qui n'est toutefois pas aussi simple qu'il n'y paraît: la fortune de la Reine est en effet répartie entre propriété privée et propriété du «Crown Estate» (en français: «propriété de la couronne»). Ce dernier est géré par l'Etat britannique et est automatiquement transmis à l'héritier du trône.