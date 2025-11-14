Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm
Un bus a percuté et tué plusieurs personnes vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm, faisant également plusieurs blessés, a annoncé la police suédoise.
Le bus à double étage a percuté un abribus, selon les images des médias suédois, qui montrent un grand nombre d'ambulances et de véhicules d'urgence sur le lieu de l'accident.
#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop— Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025
Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA
La cause de l'accident est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police, Nadya Norton, à l'AFP. «L'enquête devra déterminer ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer», a-t-elle déclaré.
Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle, a-t-elle souligné. «Nous devons l'interroger, puis nous verrons s'il sera libéré ou placé en état d'arrestation», a poursuivi Norton. (jzs/afp)