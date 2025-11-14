ciel couvert
Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Suède : plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm
Le bus a percuté un abribus.Image: Imago

Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm

Un drame est survenu dans le centre de la capitale suédoise. Plusieurs morts et blessés sont à déplorer. Le chauffeur impliqué a été interpellé.
14.11.2025, 16:4514.11.2025, 17:09

Un bus a percuté et tué plusieurs personnes vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm, faisant également plusieurs blessés, a annoncé la police suédoise.

Le bus à double étage a percuté un abribus, selon les images des médias suédois, qui montrent un grand nombre d'ambulances et de véhicules d'urgence sur le lieu de l'accident.

La cause de l'accident est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police, Nadya Norton, à l'AFP. «L'enquête devra déterminer ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer», a-t-elle déclaré.

Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle, a-t-elle souligné. «Nous devons l'interroger, puis nous verrons s'il sera libéré ou placé en état d'arrestation», a poursuivi Norton. (jzs/afp)

