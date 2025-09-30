en partie ensoleillé12°
La Suède a classé 2260 pots de Nutella comme aliment dangereux

La ville suédoise de Malmö a un problème avec cette palette de Nutella. Sur le ruban adhésif, on peut lire: «Interdiction de vente selon la loi sur les denrées alimentaires»
Les inspecteurs alimentaires du service environnemental de Malmö ont découvert par hasard 2260 pots de Nutella lors d'une inspection l'été dernier.
Depuis près d’un an, plus de 2000 pots de Nutella s’entassent dans un entrepôt de Malmö. Intacts, scellés, mais invendables. En cause: les autorités ignorent d’où viennent ces pots.

Tout a commencé lors d’une inspection sanitaire dans une confiserie. Les inspecteurs ont découvert des palettes pleines de pots à tartiner sans pouvoir déterminer leur provenance ni leur fournisseur. Faute de traçabilité, la pâte à tartiner a été classée parmi les denrées alimentaires dangereuses, selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Une loi interdit de les jeter

Depuis le début de 2024, une nouvelle loi sanitaire est entrée en vigueur en Suède. Elle interdit de jeter des emballages alimentaires encore remplis, afin d’améliorer le tri des déchets et de protéger l’environnement.

«Une merde sucrée»: on a goûté le nouveau Nutella végane

Résultat: les pots de Nutella ne peuvent être éliminés qu’à condition d’être vidés. Ce qui signifie que la pâte à tartiner doit d’abord être retirée des 2260 pots saisis, soit plus de deux tonnes à extraire. Une tâche que la ville juge irréalisable. Le directeur de l'Agence de protection de l'environnement parle de «dilemme».

Le responsable de l’autorité environnementale a confié au quotidien Sydsvenskan que ses services n'ont ni les moyens ni les locaux pour vider les pots. Aucun prestataire n’a, pour l’instant, proposé une solution de recyclage adaptée.

L’administration de Malmö tente de persuader le gouvernement de réviser la loi, afin de pouvoir détruire les pots tels qu’ils ont été trouvés. Si la règle n’est pas assouplie, il faudra vider manuellement les pots… ou trouver une autre solution.

En attendant, les palettes de Nutella restent sous clé, intactes, dans un entrepôt municipal. (nib)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

