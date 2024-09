Saïnath et Alyssa en pleine séance de dégustation. Image: watson

«Une merde sucrée»: on a goûté le nouveau Nutella végane

La version «végane» de la cochonnerie la plus célébrée de notre enfance, le Nutella, est enfin disponible. Les journalistes de watson ont plongé leurs petites cuillères et le gras de leurs âmes dans le flanc de ce nouveau péché mignon.

Depuis quelques jours, une nouvelle se propage, et fait tache comme une tartine qui tombe toujours pile du mauvais côté: Nutella fait peau neuve. Enfin, ça c'est l'argument marketing. Dans les faits, la fameuse marque de pâte à tartiner signée Ferrero composée en grande partie d'huile de palme et de sucre va se coiffer d'un couvercle vert. Ce petit détail permettra à cette abomination diététique de se pavaner sur les étagères de Coop et Migros, forte du sacro-saint sceau de la pureté: «Plant based, Vegan approved».

Ces mots barbares ne sont pas juste un alignement de borborygmes en anglais peints sur un logo vert. Ils supposent un produit qui respire bon les forêts de Vosges (sans les pluies acides) et la mousse des Abruzzes.

Dans les faits, cette version végane veut éviter tout ingrédient d'origine animale et fait l'impasse sur le lait de vache. A la place, on y trouve des ingrédients végétaux «tels que les pois chiches et le sirop de riz.»

Pour l'instant, on ne peut se procurer ce bourreau du Nutri-Score qu'en Italie, en France et en Belgique. Mais comme watson a le bras long, on a fait main basse sur le précieux pour vous en faire un compte-rendu aussi neutre et fidèle que possible.

On veut surtout savoir si le goût de la version végane varie par rapport à l'original, puisque Ferrero assure n'avoir fait «aucun compromis sur le goût».

Alors, c'est vrai?

Sainath

«Au niveau du goût et de la texture, pour moi, c'est la même chose, dans un premier temps. Par contre, après un moment, le fumet diffère de 2% (oui, c'est précis), et un arrière-goût pétillant se dévoile».

Note: 8/10

Alyssa

«Je ne trouve pas non plus que le goût ou la texture de la version végane divergent beaucoup de l'original. Par contre, lorsqu'on mâche, je perçois une note amère, un peu terreuse, comme de l'argile.»

Le fait que c'est labellisé «Vegan approved», qu'est-ce que ça te fait?

«Ça ne m'enthousiasme pas plus que ça. D'autant plus que cette version est encore composée d'huile de palme, dont on sait que la production a un impact très négatif sur l'environnement.»

Note: 5/10

Jason «La Nutella (et non le Nutella, comme le disent les ignorants), c'est une Madeleine de Proust. Donc bien sûr que cette version végane va être moins bien.»

Le fait que Nutella sorte une version pour les véganes, ça te choque?

«Pas plus que ça. C'est juste un coup marketing. Cette version contient toujours autant d'huile de palme et de sucre. Ça ne règle rien. En gros, c'est une grosse merde sucrée, et de surcroît une merde marketing. Je pense que si tu es végane, tu n'achètes tout simplement pas un truc comme ça.»

Note: 6/10

Sven

«J'ai un mauvais palais, mais le goût et la texture me semblent très similaires au Nutella de mon enfance. Il faut savoir que ça fait un moment que je n'ai pas acheté ce genre de trucs qui plombent mon Nutri-Score. Si je devais en acheter, je resterais sur la bonne vieille version originale.»

Note: 7/10

Alberto

«Pour moi, les deux versions ont exactement le même goût, même si je n'en consomme pas souvent. Je pense être le public cible du Nutella végane, car je mange pas mal de produits plant-based.»

Le fait que l'huile de palme est toujours présente dans cette version ne te dérange pas?

«Non, et je trouve même la question un peu hypocrite. Je ne vois pas pourquoi la présence de l'huile de palme serait plus problématique dans la version végane que dans la version classique. On exige de ces produits une sorte de "pureté militante", alors qu'ils sont l'expression du même système consumériste. Le problème est plus profond, il concerne une industrie alimentaire qui met en avant des produits malsains et réalisés avec des ingrédients néfastes.»

Note: 8,5/10

Alexandre

«Je ne mange presque jamais de Nutella. Je n'aime pas ça. C'est gras, épais et bourratif, je trouve ça écœurant. Mais puisque tu me le demandes, cette version végane a exactement le même goût que l'original. Je note que le pourcentage de lait dans un pot de Nutella, c'est à peine 9%. Je trouve assez facile de vendre sous le label "végane" un produit qui est composé en grande majorité d'huile de palme et de sucre, des ingrédients déjà végétaux. Mettre un couvercle vert et un logo parce qu'on a remplacé un ingrédient mineur par un substitut, c'est un genre de veganwashing. Et ça reste écœurant.»