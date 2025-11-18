dégagé-1°
Friedrich Merz

Friedrich Merz crée la polémique au Brésil

epa12531153 German Chancellor Friedrich Merz speaks during an economy congress &#039;SZ-Wirtschaftsgipfel&#039; organised by German daily newspaper &#039;Sueddeutsche Zeitung&#039; in Berlin, Germany, ...
Les propos de Friedrich Merz sur Belem ont fait un tollé.Keystone

De retour de la COP30, le chancelier allemand a eu des propos peu flatteurs sur la ville amazonienne de Belem, où se déroule la conférence climatique. Des élus locaux s'indignent.
18.11.2025, 17:1718.11.2025, 17:17

Des propos du chancelier allemand Friedrich Merz jugés dépréciatifs envers Belem, ville amazonienne qui accueille la COP30, ont suscité un tollé au Brésil, notamment de la part des autorités locales. Belem, capitale de l'Etat du Para (nord), est une ville d'1,4 million d'habitants au climat chaud et humide et aux infrastructures limitées, où plus de la moitié de la population vit dans des favelas.

La polémique a éclaté quand la presse brésilienne a reproduit lundi des déclarations du chancelier conservateur après son retour du sommet des chefs d'Etat qui a précédé la COP30, les 6 et 7 novembre.

COP30 au Brésil: les indigènes montent au créneau

«Nous vivons dans un des plus beaux pays au monde. J'ai demandé à des journalistes qui m'ont accompagné au Brésil la semaine dernière: "qui d'entre vous voudrait rester ici"'. Personne n'a levé la main», a lancé Merz lors d'un congrès commercial à Berlin.

«Tout le monde était ravi d'être rentré en Allemagne et d'avoir quitté cet endroit»
Friedrich Merz

Le gouverneur de l'Etat du Para, Helder Barbalho, n'a pas caché son indignation, fustigeant sur le réseau social X «le discours plein de préjugés du chancelier allemand». «C'est curieux de voir que ceux qui ont contribué au réchauffement de la planète soient surpris de la chaleur en Amazonie», a-t-il ajouté.

«Malheureusement, le chancelier allemand a prononcé un discours plein d'arrogance et de préjugés, contrairement à son peuple, qui montre dans les rues de Belem sa fascination pour notre ville», a déclaré pour sa part le maire Igor Normando, également sur X.

«Nouveau mur de Berlin»

Sur le site d'informations UOL, une chronique du journaliste Jamil Chade publiée mardi avait pour titre: «Merz, ta xénophobie est le nouveau mur de Berlin».

Le président de gauche du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a mis un point d'honneur à ce que la conférence de l'ONU sur le climat ait lieu en Amazonie, malgré les critiques sur les problèmes d'infrastructures de Belem.

Brazil President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a plenary session at the COP30 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 10, 2025, in Belem, Brazil. (AP Photo/Fernando Llano) Climate COP30
Luiz Inacio Lula da SilvaKeystone

Lundi, dans un discours lors d'une séance plénière de la COP30, le ministre allemand de l'Environnement, Carsten Schneider, a adopté un ton fort différent de celui de son chancelier, affirmant que les «gens merveilleux du Brésil» l'ont «captivé par leur chaleureuse hospitalité». (jzs/ats)

Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Colombie: 15 mineurs tués dans des frappes militaires
Les frappes militaires colombiennes contre des guérilléros ont tué 15 mineurs dans le pays depuis octobre, a annoncé lundi le président Gustavo Petro. Ce dernier a été vivement critiqué pour ces opérations ayant tué des adolescents victimes de recrutement forcé.
Sous la pression des Etats-Unis qui exigent plus d'actions contre le trafic de drogue, le président de gauche a intensifié son offensive contre les groupes armés avec des bombardements qui ont fait au total au moins 28 morts la semaine dernière.
L’article