Les propos de Friedrich Merz sur Belem ont fait un tollé. Keystone

Friedrich Merz crée la polémique au Brésil

De retour de la COP30, le chancelier allemand a eu des propos peu flatteurs sur la ville amazonienne de Belem, où se déroule la conférence climatique. Des élus locaux s'indignent.

Plus de «International»

Des propos du chancelier allemand Friedrich Merz jugés dépréciatifs envers Belem, ville amazonienne qui accueille la COP30, ont suscité un tollé au Brésil, notamment de la part des autorités locales. Belem, capitale de l'Etat du Para (nord), est une ville d'1,4 million d'habitants au climat chaud et humide et aux infrastructures limitées, où plus de la moitié de la population vit dans des favelas.

La polémique a éclaté quand la presse brésilienne a reproduit lundi des déclarations du chancelier conservateur après son retour du sommet des chefs d'Etat qui a précédé la COP30, les 6 et 7 novembre.

«Nous vivons dans un des plus beaux pays au monde. J'ai demandé à des journalistes qui m'ont accompagné au Brésil la semaine dernière: "qui d'entre vous voudrait rester ici"'. Personne n'a levé la main», a lancé Merz lors d'un congrès commercial à Berlin.

«Tout le monde était ravi d'être rentré en Allemagne et d'avoir quitté cet endroit» Friedrich Merz

Le gouverneur de l'Etat du Para, Helder Barbalho, n'a pas caché son indignation, fustigeant sur le réseau social X «le discours plein de préjugés du chancelier allemand». «C'est curieux de voir que ceux qui ont contribué au réchauffement de la planète soient surpris de la chaleur en Amazonie», a-t-il ajouté.

«Malheureusement, le chancelier allemand a prononcé un discours plein d'arrogance et de préjugés, contrairement à son peuple, qui montre dans les rues de Belem sa fascination pour notre ville», a déclaré pour sa part le maire Igor Normando, également sur X.

«Nouveau mur de Berlin»

Sur le site d'informations UOL, une chronique du journaliste Jamil Chade publiée mardi avait pour titre: «Merz, ta xénophobie est le nouveau mur de Berlin».

Le président de gauche du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a mis un point d'honneur à ce que la conférence de l'ONU sur le climat ait lieu en Amazonie, malgré les critiques sur les problèmes d'infrastructures de Belem.

Luiz Inacio Lula da Silva Keystone

Lundi, dans un discours lors d'une séance plénière de la COP30, le ministre allemand de l'Environnement, Carsten Schneider, a adopté un ton fort différent de celui de son chancelier, affirmant que les «gens merveilleux du Brésil» l'ont «captivé par leur chaleureuse hospitalité». (jzs/ats)