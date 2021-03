International

La semaine de watson en 10 histoires, c'est par ici đź‘‹

Chaque samedi, la rédaction prend un malin plaisir à lancer son travail dans un entonnoir pour en tirer l'essentiel, le meilleur, le plus mieux (ou pas). Enfin, vous avez compris. Enjoy!

Le clito dans tous les foyers de Suisse romande

Vous l'avez peut-être vu trôner à côté de la Tour Eiffel, immense, rouge et militant, lundi 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. Vous l'avez peut-être vu aussi à la télé jeudi dernier, dans la nouvelle émission culturelle «Ramdam» de la RTS. Ce n'est pas étonnant: celui qui a longtemps fâché la science et l'Histoire est aujourd'hui en train de casser son propre tabou. Le clito fait sa révolution... ici👇

«D'hommes à homme»

Affaires de harcèlement au boulot, «loi du silence», langage inclusif et épicène: brassée de toutes parts, la RTS vit des heures difficiles. Pour que cette épreuve devienne une saine période de transition, les journalistes masculins se sont exprimés dans une lettre qu'ils ont adressée à leur patron Pascal Crittin. Ils veulent notamment qu'il s'exprime. On vous dit tout.

Tu veux ou tu veux pas?

De plus en plus de jeunes adultes sont inactifs sexuellement. Une étude américaine a identifié trois raisons principales pour expliquer cette chasteté générationnelle. Surprise (ou pas): l'alcool n'y est pas étranger. Et pour celles et ceux qui vivent encore chez leurs parents à jouer à la console, cette histoire de vie sexuelle en berne peut vraiment les intéresser👇

Vroum, vroum (chut...)

Le bruit est désormais un ennemi officiel. Et celui qui résonne sous la gomme des bagnoles risquent bien de se voir punit par la loi. Du moins le pilote qui est au volant, puisque l'idée d'une amende pour tapage routier est en projet. Le bruit stresse, rend malade et agace un Suisse sur sept et le silence aura un prix. (Mais ça n'est pas encore pour tout de suite.)

Tournée générale de faillite

Les bistrots vont peut-être dépoussiérer leur terrasse le 22 mars, mais rien n'est moins sûr. Ce qui l'est davantage, c'est leur vulnérabilité croissante au fil des mois: quatre restaurants sur dix ne rouvriront pas leurs portes après la pandémie, selon Gastrosuisse. Un drame financier qui profite à certains. Les prix sont bas, les vendeurs nombreux et les acheteurs discrets. Quand la mort des uns fait vivre les autres.

Maudet contre Maudet

Certains se réjouissaient de sa chute (souvent annoncée), d'autres espéraient secrètement sa renaissance. Pierre Maudet prend toute la lumière depuis de longues semaines à Genève. Son procès, ses apparitions médiatiques, sa campagne. Dimanche 7 mars, surprise (ou pas): le voilà 2e dans la course au Conseil d'Etat. Un score canon qui s'explique et qui devra se confirmer le 28 mars prochain lors du 2e tour.

Certains cycliste en connaissent un rayon!

Le peloton est un monde, un drôle de monde même, où les jambes ne sont rien sans une tête bien faite. Les coureurs qui y prospèrent sont ceux qui savent exploiter chaque faille du règlement pour gratter des secondes sur le dossard des adversaires. Pas vu pas pris, comme ils disent 🤷‍♂️

Chacun pour sa pomme (d'impĂ´ts, pas d'amour)

Attention: il se pourrait que les couples paient bientôt moins d'impôts (c'est bon, nous avons votre attention?) C'est en tout cas le voeu et l'initiative populaire des femmes libérales-radicales cette semaine. Aujourd'hui encore, les couples mariés sont taxés conjointement et pour l'administration fiscale ils ne font qu'un. Demain, chacun pour sa pomme? On vous explique pourquoi ça peut marcher, mais peut-être pas pour tout le monde.

Vous êtes dé masqués!

C'est devenu notre accessoire fashion sanitaire de première nécessité. Un vieux jetable qui agonise dans une poche de jean, celui qu'on accorde à notre tenue ou qui est le plus efficace du monde, nos masques racontent quelque chose sur notre personnalité. Et c'est évidemment Le Dédé qui s'est chargé d'ouvrir le bal (masqué) dans un quiz!

On doit l'inviter ou pas?

Si vous croisez cette personne, ne l'invitez jamais à la maison. Elle serait trop heureuse ensuite de vous tailler dans une vidéo, pour dire à quel point vos bâtonnets Findus étaient mal cuits et votre champagne bien dégueulasse; et pis au fait, le prosecco, c'est du champagne ou pas? Réponse ici 👇

