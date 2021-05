International

Comment le procès Apple vs Epic Games va impacter la Suisse



L'impact du procès Apple vs Epic Games sur la Suisse, 6 questions importantes

Image: Shutterstock

Que se passerait-il si Apple perd le procès qui l'oppose au développeur du jeu-vidéo «Fortnite», Epic Games? Voici les questions les plus importantes d'un point de vue suisse.

roman schenkel et stefan ehrbar / ch media

Comment en est-on arrivé là?

Le développeur du jeu-vidéo Fortnite, Epic Games, et Apple s'affrontent depuis lundi devant un tribunal américain. Le premier accuse la deuxième de concurrence déloyale: pour installer des applis sur les iPhones, les entreprises doivent passer par l'App Store, ce qui leur coûte une commission de 30%.

Combien de personnes sont concernées par les frais de l'App Store en Suisse?

En Suisse, ce chiffre est nettement plus élevé qu'ailleurs. Selon les chiffres du fournisseur de statistiques Statista, le système d'exploitation iOS d'Apple détenait l'an dernier une part de marché de 46,7% des smartphones. Android est arrivé en tête avec 51,2%, tandis que le système d'exploitation Windows ne représentait que 1,5%. Android a rattrapé son retard ces dernières années, mais près d'un smartphone sur deux vendu dans ce pays est encore un iPhone.

Combien d'argent Apple gagne-t-elle avec son App Store?

On ne sait pas. Apple ne publie pas de chiffres d'affaires au niveau des pays. Selon une analyse du blog technologique Sensor Tower, l'App Store d'Apple a généré un revenu global de 32,8 milliards de dollars (un peu moins de 30 milliards de francs) au premier semestre 2020. En Allemagne, on estime qu'Apple a réalisé un chiffre d'affaires d'environ deux milliards d'euros l'année dernière. Le Play Store de Google génère environ la moitié de l'argent. Au premier semestre 2020, il a atteint 17,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires (environ 16 milliards de francs). Les applications dont le chiffre d'affaires est le plus élevé sur l'App Store sont YouTube, TikTok et Tinder.

Quelle est la situation en Suisse?

En janvier 2021, Tinder a généré les revenus les plus élevés parmi les applications iPhone en Suisse. C'est ce que montrent les données de Statista. Les Suisses ont dépensé l'équivalent de 618 000 fr sur l'application de rencontre. YouTube suit en deuxième position avec des ventes de 381 000 fr et l'application de chat vidéo Azar en troisième position avec 253 000 fr.

Quel rôle la Suisse joue-t-elle dans le conflit?

Epic Games a un lien important avec la Suisse: Lucerne est le siège d'Epic Games International, comme le rapporte la Handelszeitung. C'est là que se trouve le joyau de la couronne du studio américain, à savoir les logiciels utilisés dans le développement des jeux pour consoles et ordinateurs. Sans cela, Fortnite n'existerait pas, précise le journal. Il est crucial pour le succès d'Epic.

Quelles seraient les conséquences pour la Suisse si Apple perd le procès?

Cette sentence n'aurait probablement pas de conséquences directes. «Le principal avantage est que cela permettra de sensibiliser la population à cette question», explique Ralf Beyeler, expert en télécoms au service de comparaison Moneyland. «Une décision peut avoir une portée internationale, de sorte que le problème sera traité dans d'autres pays également».

