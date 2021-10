Twitter se moque de Meta, le nouveau nom du groupe Facebook

Ambassade suisse en Chine recherche activement mystérieux biologiste bernois

Cette affaire est tout à fait sérieuse: l'ambassade suisse basée en Chine recherche activement un mystérieux biologiste bernois qui ne semble pas exister. Tentative d'explication.

Connaissez-vous Wilson Edwards, un biologiste suisse actif cité par les médias d’Etat chinois? Nous non plus. L’ambassade de Suisse en Chine non plus, en fait. Drôle de question pour une histoire cocasse. Et aussi un peu inquiétante…

Cette «affaire» ne sort toutefois pas de nulle part, mais d’une communication de l’ambassade suisse à Beijing, sur Twitter. Ce qu’elle dit:

Dans le document qui accompagne le tweet, l’ambassade affirme que:

Sur cette page Facebook, le fameux Wilson Edwards affirme que …