La semaine de watson en 11 histoires, c'est par ici 👋

Entre notre pain-Covid quotidien, les stars qui se croient tout permis, nos datas et vos nudes qui atterrissent entre des mains rarement super bien intentionnées, il y avait de quoi faire cette semaine. Petite sélection, rien que pour vous.



On commence par la base, un autotest en vidéo

Il faut tenir encore quelques mois, qu'ils nous disent du côté de Berne. Le temps de vacciner (presque) tout le monde. Entre-temps, lavons-nous les mains, gardons de saines distances, et fourrons-nous des cotons-tiges dans le nez. Démo, en vidéo, avec Agathe.👇

Vaud, spécialiste en flicage de plaques «étrangères»

Déjà que la police vaudoise adoooore planquer des radars un peu partout (surtout sur les routes bien droites d'Oron et de Berne), la voilà qui passe à la vitesse supérieure (mais limitée, of course). La chasse aux fraudeurs est lancée. Les délinquants potentiels sont avertis.

En France, ça balance grave

Pile poile un an avant le premier tour des présidentielles, notre douce France se déchire sur fond de repas luxueux et tout à fait clandestins (jusqu'il y a peu) en présence supposée de ministres. Gag de premier avril, clame Pierre-Jean Chalençon. Bien essayé, mais raté. Le collecteur a été placé en garde à vue. Vous avez raté The french feuilleton de la semaine? C'est par ici que cela se passe👇

Tout fini toujours par sortir. Nos données aussi

watson est parvenu à se procurer la liste des comptes Facebook dont les données ont fuité le week-end dernier. 1,5 million de Suisses sont concernés. Il ne s'agit peut-être que de votre numéro de téléphone, mais attention, c'est loin d'être anodin. Voici pourquoi.

Neymar, l'enfant pourri-gâté, à qui on passe tout

C'est l'histoire d'un mec qui se comporte vraiment, mais alors vraiment comme un sale gamin, certes brillantissime, et dont les parents qatari passent tous les caprices. Le commentaire de Julien.

Vol de pluie, mais que fait la police vaudoise ?

Faire la pluie et le beau temps. C'est aujourd'hui littéralement possible. Plusieurs pays s'y attèlent. Leurs voisins goûtent peu ce vol présumé du précieux liquide. Décryptage.

Les USA maîtres du monde et de nos impôts?

Ah, les Etats-Unis, shérif du monde et bientôt ... grand ordonnateur de la finance mondiale. Yellen and Co verraient d'un très bon oeil l'introduction d'un impôt minimum à l'échelle de la planète. Du côté de la Suisse, on apprécie un peu moins l'initiative.

Amateurs de nudes, prudence!

Les plans dragues numériques nous font frétiller. Jusqu'à ce qu'ils nous fassent carrément flipper. En clair: réfléchis bien avant d'envoyer ton toi nu. Et réfléchis encore plus avant de balancer à tes potes le nude qu'on vient de t'envoyer. Tu risques gros. Pour les moins de 16 ans: pas touche. Fais travailler ton imagination.

Militantisme et nuance... mmh, est-ce compatible?

C'est le moment philo de la semaine: peut-on être un militant et garder une certaine nuance? NON répond Virigina Markus. Confession d'une ancienne activiste.

T'es plutĂ´t ou plutĂ´t?

C'est le quizz de la semaine. La question est vite répondue, après, promis, vous dormirez nettement mieux. Parole de JP Fanguin.

L'art de déguster du vin

Elle est souvent tellement nous, qu'on adore la détester. Mais pour de faux, hein. En vrai, elle a souvent pas tout tort. C'est clair? 👇

