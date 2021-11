Face à la hausse des cas, ces pays européens durcissent les mesures

En Autriche, les magasins et les restaurants doivent fermer, toutes les manifestations sont annulées, et la présence obligatoire dans les écoles est supprimée. Ces mesures s'appliquent à tous. Image: sda

A partir de ce lundi, l'Autriche reconfine sa population pour une période d'au moins dix jours. Alors qu'une nouvelle vague commence à frapper l'Europe, plusieurs pays réintroduisent de nouvelles restrictions. Tour d'horizon.

Belgique

Nombre moyen d'infections par jour: 13 826

Nombre de cas pour 100 000 habitants: 842

Proportion des vaccinés: 75,40%

Face à un net rebond des contaminations et des hospitalisations, la Belgique a dû se résigner la semaine dernière à serrer la vis. Plusieurs mesures ont été annoncées.

Tout d'abord, le télétravail a été rendu obligatoire quatre jours par semaine pour au moins trois semaines. Le port du masque a également été étendu. A partir de ce lundi, il sera obligatoire à partir de 10 ans, contre 12 ans précédemment, dans les transports en commun, les bars et les restaurants, les théâtres, les cinémas, les centres commerciaux, ainsi que dans tous les événements publics, y compris en extérieur.

Des heurts ont éclaté dimanche lors d'une manifestation contre les nouvelles mesures anti-Covid à Bruxelles. Image: sda

De plus, le Parlement devrait prochainement débattre d'une obligation vaccinale pour les soignants, applicable dès le 1er janvier.

Slovaquie

Nombre moyen d'infections par jour: 7148

Nombre de cas pour 100 000 habitants: 917

Proportion des vaccinés: 42,81%

En ce moment, la Slovaquie fait face à l'un des taux d'incidence les plus élevés du monde. Parallèlement, le pays présente l'un des niveaux de vaccination les plus faibles de l'Union européenne. Seuls 42,81% des habitants sont passés par la case piqûre.

Pour cette raison, les autorités ont introduit lundi un confinement strict des personnes non vaccinées. Elles ne sont plus autorisées à entrer dans les commerces non essentiels, même avec un test négatif.

Le premier ministre Eduard Heger a également déclaré qu'il proposerait au gouvernement un projet de vaccination obligatoire pour les personnes âgées.

Pays-Bas

Nombre moyen d'infections par jour: 21 025

Nombre de cas pour 100 000 habitants: 849

Proportion des vaccinés: 72,80%

La situation épidémiologique est également tendue aux Pays-Bas. La semaine passée, le gouvernement a décidé d'introduire un confinement partiel, pendant une période de trois semaines.

Les nouvelles mesures visent surtout le secteur de la restauration. Concrètement, les bars, restaurants et supermarchés doivent désormais fermer leurs portes à 20h00, les magasins jugés non essentiels à 18h00.

Des troubles ont éclaté aux Pays-Bas dimanche soir pour la troisième soirée consécutive, après les annonces du gouvernement - «Ce que nous avons vu ce week-end, c'est de la pure violence», a déclaré le premier ministre Mark Rutte. Image: sda

Le télétravail devrait être à nouveau généralisé et, dans les secteurs où il est impossible à mettre en place, les employeurs pourront bientôt exiger la présentation du certificat sanitaire.

Et la Suisse?

Nombre moyen d'infections par jour: 3690

Nombre de cas pour 100 000 habitants: 301

Proportion des vaccinés: 66,01%

Le nombre d'infections est en augmentation aussi en Suisse, mais la situation épidémiologique y est beaucoup plus calme par rapport aux pays évoqués plus haut. Le nombre de cas pour 100 000 habitants s'élève à 301, contre 842 en Belgique et 1092 en Autriche.

La semaine passée, le ministre de la santé Alain Berset a déclaré que de nouvelles restrictions n'étaient, pour l'heure, pas nécessaires, et que le gouvernement avait malgré tout une «certaine sérénité».

Pourtant, un nouveau durcissement des mesures n'est pas exclu. Il serait actuellement en discussion dans les cantons. C'est ce qu'a déclaré lundi le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger.

«Les cantons doivent utiliser leur marge de manœuvre, même si celle-ci est limitée», déclare Lukas Engelberger dans un entretien diffusé lundi par le Tages-Anzeiger. «Si cela ne suffit pas, le Conseil fédéral devra agir». Image: sda

Concrètement, les cantons pourraient étendre l'obligation de présenter un certificat Covid pour accéder à certains établissements et secteurs, comme les hôpitaux. Le retour d'une obligation du port du masque est également une option, notamment dans les écoles.

Par souci de comparaison, toutes les données proviennent de la même source: le Covid-19 Global Tracker de Reuters.