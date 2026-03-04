beau temps14°
Neuchâtel aura des toilettes accueillantes dans neuf communes

Ces «toilettes accueillantes» vont rendre service aux Romands

Des «toilettes accueillantes» doivent ouvrir dans plusieurs communes neuchâteloises, un phénomène qui séduit en Suisse romande.
04.03.2026, 15:0704.03.2026, 15:07

Trouver des toilettes publiques pourrait bientôt devenir plus simple dans le canton de Neuchâtel. Neuf communes s’apprêtent à lancer un dispositif de «toilettes accueillantes», qui permettra d’utiliser les WC de certains commerces et établissements sans obligation d’achat. Le projet doit encore recevoir le feu vert du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel, mais les autocollants destinés à signaler les lieux participants sont déjà prêts, écrit RTN.

Le principe est simple: des commerces volontaires acceptent d’ouvrir leurs toilettes au public. En échange, ils reçoivent 200 francs par an pour contribuer aux frais de nettoyage. Selon les informations communiquées par les autorités, neuf communes participent déjà au projet. Parmi elles figurent notamment Neuchâtel, Le Locle, Milvignes, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. Le dispositif n’assurera pas forcément des toilettes accessibles dans chaque village, mais il devrait améliorer l’offre dans plusieurs centres urbains et touristiques.

Avec les «toilettes accueillantes», les autorités espèrent donc offrir une solution simple et visible, aussi bien pour les habitants que pour les touristes. Le Label Commune en santé précise:

«Chaque établissement public participant au projet affiche l'autocollant "ici toilettes accueillantes" sur sa porte d'entrée et quiconque peut ainsi accéder aux WC de l'établissement sans obligation de consommer. Pour la commune et ses habitant·e·s, c'est un confort supplémentaire et une incitation à la propreté. Cette mesure permet également aux personnes âgées de sortir davantage sans craindre de ne pas trouver de toilettes; souci exprimé par ce groupe de population.»
Label Commune en santé
Des «toilettes accueillantes» fleurissent à Renens, Bienne, Bulle et à Neuchâtel
Les logos des villes de Renens, Bulle et Bienne.Image: montage watson

Ce système existe déjà depuis plusieurs années dans certaines villes suisses, notamment à Berne, Soleure, Bienne, ainsi que dans plusieurs communes du canton de Fribourg, comme Bulle ou encore, dans le canton de Vaud, à Renens où 32 partenaires participent au projet. La Ville de Renens écrit:

«Pour la Ville de Renens et ses habitants, c'est un confort supplémentaire et une incitation à la propreté, et pour le restaurateur, c'est un client potentiel qui n'aurait peut-être pas poussé la porte sans cette "invitation".»

(hun)

