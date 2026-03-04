Ces «toilettes accueillantes» vont rendre service aux Romands
Trouver des toilettes publiques pourrait bientôt devenir plus simple dans le canton de Neuchâtel. Neuf communes s’apprêtent à lancer un dispositif de «toilettes accueillantes», qui permettra d’utiliser les WC de certains commerces et établissements sans obligation d’achat. Le projet doit encore recevoir le feu vert du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel, mais les autocollants destinés à signaler les lieux participants sont déjà prêts, écrit RTN.
Le principe est simple: des commerces volontaires acceptent d’ouvrir leurs toilettes au public. En échange, ils reçoivent 200 francs par an pour contribuer aux frais de nettoyage. Selon les informations communiquées par les autorités, neuf communes participent déjà au projet. Parmi elles figurent notamment Neuchâtel, Le Locle, Milvignes, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. Le dispositif n’assurera pas forcément des toilettes accessibles dans chaque village, mais il devrait améliorer l’offre dans plusieurs centres urbains et touristiques.
Avec les «toilettes accueillantes», les autorités espèrent donc offrir une solution simple et visible, aussi bien pour les habitants que pour les touristes. Le Label Commune en santé précise:
Ce système existe déjà depuis plusieurs années dans certaines villes suisses, notamment à Berne, Soleure, Bienne, ainsi que dans plusieurs communes du canton de Fribourg, comme Bulle ou encore, dans le canton de Vaud, à Renens où 32 partenaires participent au projet. La Ville de Renens écrit:
(hun)