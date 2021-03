International

«La police a essuyé les premiers jets de pierre et jets de pyrotechnie»



Image: Shutterstock / watson

Le shaker

«La police a essuyé les premiers jets de pierre et jets de pyrotechnie»

Vous avez passé la journée à cacher des oeufs pour le week-end? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos du jour pour ne pas passer pour une coquille à l'apéro.

💰 Le capitalisme triomphe

Image: KEYSTONE

Le hasard du calendrier a méchamment penché à droite ce mardi: simultanément, le paquebot qui a immobilisé l'économie mondiale pendant plusieurs jours dans le canal de Suez et les manifestants «zadistes» remontés contre le projet d'une gravière dans le canton de Vaud ont libéré le capitalisme. (De gré ou de force.)

Hein, quoi, du capitalisme en stéréo? 🎧



Réponse: oui.

Et on vous résume tout ça à la tronçonneuse (comme les policiers sur la colline du Mormont quand ils ont commencé à démonter la ZAD)👇

Le canal de Suez était bloqué depuis le 24 mars par un immense porte-conteneurs et libéré aujourd'hui, mardi, à l'aube. Des centaines d'embarcations gorgées de biens de consommations et d'animaux (comment ça, c'est pareil?) se sont vus contraintes de faire du surplace. Coût estimé de cette cacacahuète de métal coincée dans la gorge de l'économie? Environ 10 milliards par jour.

Image: EPA MAXAR TECHNOLOGIES

La colline du Mormont était bloquée depuis le 16 octobre 2020 par des manifestants anti-capitalistes, avec le déploiement de la fameuse ZAD (zone à défendre) et libérée aujourd'hui, mardi. Tout ça, après des heures de confrontations en accordéon et démarrées à l'aube dans le village d'Eclépens entre des centaines de policiers et un large millier de militants. Trente-cinq «zadistes» ont finalement été appréhendés. Pour un retour au calme peu après l'heure du dîner. (La digestion sans doute.)

Image: KEYSTONE

Affrontements en demi-tarif: «Vous pouvez partir maintenant et nous vous raccompagnerons à la gare»

🌸 A noter quand même qu'une poignées de militants de cette organisation non violente agissant sous la punchline «des orchidées contre le béton» se sont manifestement résolus à préférer la caillasse au pédoncule dès qu'il a fallu tenter (en vain) de faire reculer les forces de l'ordre.

Anyway, encore une grande journée pour le libéralisme de tout bord et un deuil pour les altermondialistes qui rêvaient de voir Goliath trébucher sur un épis d'amour collectiviste. Canal de Suez ou colline du Mormont, une seule certitude: le capitalisme est certes un navire balourd et parfois un peu rouillé, mais il demeure difficile à couler d'un seul coup de volant ou d'un seul jet de pierre.

👮‍♀️ Policiers en streaming

Partez pas, voici encore quelques lignes sur cette histoire d'évacuation de la ZAD. (Bah, pour une fois que le Conseil fédéral ne fait pas de l'ombre au reste de l'actualité, on en profite.)

Aujourd'hui, la Police vaudoise a sorti la grosse artillerie. Oh, ici, pas de tanks ou d'avions de chasse hein, mais des caméras. Toute la journée, l'équipe comm' a bombardé son compte Twitter de vidéos de l'intervention. Logique, à l'heure du tout aux réseaux, les autorités prennent leurs précautions. De l'arrivée au pied de la colline à l'assaut final: tout y est. Et en live. Oui: comme un média. Ils ont poussé le zèle jusqu'à interviewer en mode Konbini notre prix Nobel Jacques Dubochet pour qu'il appelle les manifestants au calme.

Quand soudain (et en boucle) : «La police a essuyé les premiers jets de pierre et jets de pyrotechnie.»

La police a essuyé quoi?

La police a essuyé les premiers jets de pierre et jets de pyrotechnie ; le ton se durcit pic.twitter.com/BIrheWM9vU — Police vaudoise (@Policevaudoise) March 30, 2021

... des jets de quoi déjà? La police a essuyé les premiers jets de pierre et jets de pyrotechnie ; le ton se durcit pic.twitter.com/el9RouXFsC — Police vaudoise (@Policevaudoise) March 30, 2021

C'est le ton qui se durcit, c'est ça? La police a essuyé les premiers jets de pierre et jets de pyrotechnie ; le ton se durcit pic.twitter.com/H8K3lw4qHM — Police vaudoise (@Policevaudoise) March 30, 2021

Vous pouvez répéter? La police a essuyé les premiers jets de pierre et jets de pyrotechnie ; le ton se durcit pic.twitter.com/PXTGWGCzyX — Police vaudoise (@Policevaudoise) March 30, 2021

Ah, OUF! La police n'est pas encore un média.

🚗 Golf du lexique

Vous vous souvenez de la voiture du peuple? Mais oui, la fameuse GTI par exemple, celle que vous avez massacrée tunée à l'époque en vidant votre compte jeunesse. Oui: Volkswagen. Et bien, à la suite d'une fuite précoce d'un communiqué, des médias (comme BFMTV par exemple) ont pu mettre la deuxième pour révéler aujourd'hui que la nouvelle version électrique (et américaine) changeait de nom pour devenir ⚡Voltswagen⚡(Vous l'avez le jeu de mots?) Remarque, des volts, c'est pratique pour greenwasher son pare-brise.

Le b. a.-ba du marketing, de A à Z: «Nous sommes peut-être en train de remplacer notre K par un T, mais ce que nous ne changeons pas, c'est l'engagement de cette marque»

🏌 Il y a Golf et golf ⛳

Quand le tennisman écossais Andy Murray est invité à évoquer son avenir après le tennis (oui, il joue encore bande de mauvaises langues), il pense sérieusement à coacher de jeunes poulains, mais pas dans le tennis.

Interlude développement personnel: «Il y a probablement aussi des similitudes entre le tennis et le golf, notamment sur le plan mental»

Entraîner des golfeurs, soit, mais pourquoi pas aussi avec une balle un peu plus grosse: «Oui, obtenir mes badges d'entraîneur de football serait amusant.»⚽ (On va lui demander de s'occuper du Shaker, tiens, tant qu'on y est.)

😷 Wesh l'OFSP! 💉

Sans transition, petite page de pub pour le Covid-19 et le Petit Larousse, offerte par la Confédération cet après-midi en conférence de presse:

«Il est probable que cette augmentation des cas s'opère surtout auprès des plus jeunes»

Probable:

adjectif (du latin probabilis)

«Que l'on considère plutôt comme vrai que comme faux»



(On attend que ce soit totalement vrai?😎)

Et ce soir ? 👂

On va aller siffler, là-haut sur la colline. Avec Joe Dassin. Parce que, aujourd'hui, certains ont cueilli les fleurs tant qu'ils ont pu, ils ont attendu, attendu, elle n’est jamais est finalement venue.🚨👮‍♂️

C'est déjà la fin du Shaker

Moi je file me faire un safari de sulfites en solo. Ciao!

