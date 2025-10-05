Natalie Rickli refuse que Zurich participe à l'accueil des enfants gazaouis. Image: KEYSTONE

Cette élue UDC ne veut pas des enfants blessés de Gaza à Zurich

Vingt enfants palestiniens grièvement blessés doivent être soignés en Suisse: un projet humanitaire pour lequel la Confédération a sollicité des cantons. Genève, Bâle, le Valais et le Tessin se sont portés volontaires. Mais à Zurich, la ministre de la Santé UDC Natalie Rickli refuse (pour l'instant?) de participer.

Plus de «International»

Le Conseil fédéral a décidé de s’associer à l’effort international visant à sauver des enfants blessés de la bande de Gaz, écrit Blick. Alors que des cantons sollicités par le gouvernement fédéral — Genève, Bâle, le Valais et le Tessin — ont déjà répondu positivement à l'appel, le soutien de Zurich semble incertain.

Pour rappel, plus de 15 000 enfants déjà été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon les organisations internationales. Des dizaines de milliers d’autres sont blessés, affamés ou privés de soins.

Après l'Italie et le Royaume-Uni

Alors que des pays comme le Royaume-Uni et l'Italie ont déjà fait venir des enfants malades, ou s'apprêtent à le faire, pour les soigner dans leurs contrées, les Sept Sages se sont eux aussi accordés pour faire venir vingt d'entre eux.

«Chaque enfant sera accompagné par 4 membres de sa famille au maximum, qui pourront demander l'asile en Suisse», précisent nos confrères. Ils seront transportés en Suisse par la Rega.

L'appel est parti sous forme de missive, envoyée à certains cantons par les départements respectifs des conseillers fédéraux socialistes Elisabeth Baume-Schneider et Beat Jans. Des cantons romands, en plus de Bâle et du Tessin, ont répondu présent.

La ministre de la Santé à Zurich dit non

Mais du côté de Zurich, ça coince de toute évidence: le Département de la santé du riche canton alémanique aurait refusé de prendre part à l'action. Sa cheffe, la conseillère d’État de l'Union démocratique du centre (UDC) Natalie Rickli, «ne veut rien savoir» du projet, selon Blick. Une décision d’autant plus remarquable et remarquée que Zurich dispose de l’une des cliniques pédiatriques les plus réputées au monde.

Son porte-parole, Patrick Borer, n’a pas souhaité en préciser les raisons. Il s’est contenté d’affirmer: «Par principe, nous refusons les demandes informelles.»

Un refus qui n'est pas définitif?

Un refus qui «suscite l'incompréhension» sein de la direction du Département de la santé de Zurich. Le Conseil d’État zurichois aura cependant le dernier mot dans cette histoire: il se prononcera après les vacances d’automne, à la fin octobre. La décision l'élue agrarienne pourrait donc être revue.

L’OMS estime qu’environ 5000 enfants ont pu être évacués depuis le début du conflit, mais 140 sont morts avant d’obtenir un traitement.

Financement des traitements par les cantons

Dans le cadre du projet suisse, la Confédération prendra en charge les frais de transport et de coordination, tandis que les cantons financeront les traitements médicaux.

Le sujet de l’accueil humanitaire des enfants de Gaza est un sujet périodiquement abordé au Parlement, depuis le 7 octobre. En mars 2024, la Verte Delphine Klopfenstein Broggini avait par exemple demandé d’assouplir la pratique restrictive des visas humanitaires. (dg)