Syrie

Un agent de sécurité arrêté après la mort de quatre civils à Soueida

Syrie: un agent de sécurité arrêté après la mort de quatre civils à Soueida

Un membre des services de sécurité syriens, soupçonné d’avoir tué quatre civils dans la province druze de Soueida, a été interpellé samedi.
Des druzes se sont amassés sur le plateau du Golan en solidarité avec Soueida.
Des druzes se sont amassés sur le plateau du Golan en solidarité avec Soueida.Image: Imago

Un agent des services de sécurité syriens, soupçonné d'avoir tué quatre civils samedi dans la province à majorité druze de Soueida, a été arrêté, a indiqué un responsable sécuritaire local. L'incident s'est produit dans le village d'al-Matana, dans une zone de la Syrie théâtre de violences meurtrières l'été dernier.

L'enquête a identifié comme suspect un agent du directorat de sécurité interne local, qui «a été immédiatement arrêté», a précisé le responsable.

La région druze – une minorité issue de l'islam chiite – de Soueida est désormais la dernière qui échappe au contrôle des autorités islamistes de Damas depuis le déploiement récent de troupes dans les zones kurdes.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée à Londres, les victimes ont été attaquées alors qu'elles récoltaient des olives avec l'autorisation des autorités dans une partie de la province contrôlée par les forces gouvernementales.

Situation instable

La province de Soueida avait été le théâtre d'affrontements qui ont fait plus de 2000 morts en juillet entre combattants druzes et bédouins sunnites, qui s'étaient étendus avec l'intervention des forces gouvernementales et de tribus venues d'autres régions.

En septembre, les autorités syriennes avaient annoncé un plan soutenu par les Etats-Unis et la Jordanie voisine pour pacifier la région, mais la situation demeure instable.

Depuis lors, les forces gouvernementales sont déployées dans la province et contrôlent la route menant à Damas, alors que les groupes druzes, dont certains réclament l'autonomie, tiennent la ville de Soueida. (dal/ats/afp)

