Cette vente d'armes américaines à Taïwan va fâcher la Chine

A group of soldiers move during the inauguration ceremony of M1A2T Abrams Main Battle Tanks in Hsinchu County, Taiwan, Friday, Oct. 31, 2025. (AP Photo/Chiang Ying-ying) Taiwan Military
Taïwan reste fortement dépendant des armes américaines face à la puissance de feu chinoise (image d'archives).Keystone

Cette vente record d'armes à Taïwan ne va pas plaire à la Chine

Les Etats-Unis vont livrer pour 11,1 milliards de dollars d'armes américaines à l'Etat revendiqué par Pékin. C'est la vente la plus importante depuis 2001.
18.12.2025, 08:4818.12.2025, 08:48

Le gouvernement américain a approuvé la deuxième vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour une valeur de 11,1 milliards de dollars au total, a annoncé Taipei jeudi. Il s'agit de la vente la plus importante depuis 2001, lorsque George W. Bush avait validé la livraison 18 milliards de dollars d'armes à Taïwan.

Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé le mois dernier que son gouvernement allait proposer 40 milliards de dollars de dépenses de défense supplémentaires sur plusieurs années, alors que l'île tente de se prémunir contre une potentielle invasion chinoise. Les huit contrats annoncés jeudi portent sur des systèmes de missiles Himars, des obusiers, des missiles antichars, des drones et des pièces détachées pour d'autres équipements, selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères.

Taiwan President Lai Ching-te delivers a speech as he inspects Taiwanese reservists participating in reserve military training in Ilan County, Eastern Taiwan, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Chiang Y ...
Le président taïwanais Lai Ching-teKeystone

«Il s'agit de la deuxième vente d'armes à Taïwan annoncée au cours du second mandat de l'administration Trump, démontrant une fois de plus l'engagement ferme des Etats-Unis envers la sécurité» de l'île, a souligné cette source.

Validée par le département d'Etat américain mais en attente de l'approbation du Congrès, la vente devrait entrer en vigueur dans environ un mois, selon le ministère taïwanais de la Défense. Le Yuan législatif, parlement monocaméral de l'île contrôlé par l'opposition formée par le Kuomintang (KMT) et son allié le Parti populaire de Taïwan (PPT), doit également approuver ces contrats.

Dépendance aux armes américaines

Les Etats-Unis ne reconnaissent pas officiellement le statut d'Etat à Taïwan mais demeurent le principal partenaire et fournisseur d'armes de l'île. En 2019, Washington avait approuvé pour 10 milliards de dollars de vente, dont 8 pour des avions de combat.

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, et n'écarte pas de recourir à ses forces armées pour s'en emparer, soumettant l'île à une forte pression militaire, économique et diplomatique.

Taïwan compte sur son «bouclier de silicium» face à Pékin

Lai Ching-te Il a évoqué des projets d'augmentation des dépenses de défense à plus de 3% du PIB en 2026, et de 5% à horizon 2030, répondant aux demandes américaines en ce sens. Bien que Taïwan dispose de sa propre industrie de défense, le territoire reste fortement dépendant des armes américaines face à la puissance de feu chinoise.

Washington avait approuvé en novembre une première vente d'armes à Taïwan portant sur «des composants, des pièces de rechange et des accessoires, ainsi qu'un soutien pour la réparation et le retour des avions F-16, C-130 et Indigenous Defense Fighter (IDF)» pour un montant de 330 millions de dollars, selon une déclaration publiée par l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense des Etats-Unis.

epa11810847 A Taiwan Air Force Indigenous Defense Fighter Jet (IDF) takes off during a drill inside an airbase in Taichung, Taiwan, 07 January 2025. Taiwanese President William Lai (Lai Cheng-te) pled ...
Un Indigenous Defense Fighter (IDF) taïwanaisKeystone

La Chine déploie presque quotidiennement des avions militaires et des navires de guerre autour de Taïwan, ce que les experts et le gouvernement taïwanais qualifient de tactiques de «zone grise», des manoeuvres coercitives qui ne constituent pas pour autant des actes de guerre. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 40 avions militaires chinois, dont des chasseurs, des hélicoptères et des drones, ainsi que huit navires de guerre, avaient été détectés autour de Taïwan entre mercredi et jeudi matin.

Selon les autorités taïwanaises, le troisième et plus récent porte-avions de Pékin, le Fujian, a traversé mardi le détroit de Taïwan. (jzs/ats)

