Taylor Swift de retour sur scène à Londres après Vienne

J'ai écouté le nouvel album de Taylor Swift et j'ai pas les mots

Dès le début d'après-midi, des centaines de «Swifties» s'étaient massées aux abords du stade de Wembley , qui doit accueillir quelque 90 000 personnes chaque soir pour les derniers concerts européens de sa tournée lancée il y a près d'un an et demi aux Etats-Unis.

La chanteuse américaine a lancé le premier des cinq concerts prévus au stade de Wembley avec son tube «22» portant un T-shirt avec l'inscription «a lot going on at the moment» (il se passe beaucoup de choses en ce moment), en référence apparente à la période tumultueuse qu'elle vient de traverser.

Plus de «International»

Voici les pays les plus dangereux où voyager

Les plus lus

Les démocrates taillent un costard à Trump avec une casquette

Donald Trump est quasi indissociable de sa casquette rouge «MAGA». Depuis peu, Kamala Harris et Tim Walz ont sorti la leur. Un succès immédiat. On vous explique ce phénomène, cet object devenu culte, et qui dépasse les «simples» frontières de la mode.

Elle est apparue en 2015 et depuis, la fameuse casquette «MAGA» («Make America Great Again») est devenue le symbole du trumpisme. Et plus largement, du mouvement républicain, quasi entièrement siphonné par Donald Trump depuis son élection à la présidentielle américaine en 2016.