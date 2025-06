Vidéo: watson

Les missiles iraniens entraînent des scènes surréalistes

Samedi soir, le ciel libanais a été témoins des échanges de missiles entre l'Iran et Israël.

Plus de «International»

Lors d’un mariage dans le village libanais de Marjayoun, situé près de la frontière israélienne, des invités ont filmé des missiles iraniens qui traversaient le ciel au-dessus de la fête. «Notre vue depuis le mariage. Ce ne sont pas des feux d’artifice», écrit sur X une personne qui affirme se trouver sur place. Des images similaires depuis plusieurs terrasses à l'ambiance festive de Beyrouth, qui dénote complètement. Plusieurs vidéos, des scènes de la vie courante sorties de l'ordinaire par des lumières dans le ciel, ont fleuri sur les réseaux sociaux.

Pour être à jour: Quatrième nuit de bombardements entre Israël et l'Iran

Depuis le 13 juin et l’opération «Rising Lion» lancée par Israël, l’escalade entre l’Etat hébreu et l’Iran s’intensifie. L’attaque massive lancée par Israël visait plus d’une centaine de sites en Iran.

En réaction, l’Iran a lancé plusieurs salves de missiles et de drones contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Des représailles visibles de loin, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Cette salve de missiles iraniens a visé des zones urbaines en Israël, faisant au moins huit morts, dont un enfant. En riposte, Tsahal a frappé plusieurs cibles à Téhéran, notamment le ministère de la Défense.

Au quatrième jour de l'escalade militaire entre les deux pays, l'Iran a tiré lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, où le bilan s'est alourdi de onze morts Les frappes israéliennes auraient fait entre 200 et 400 morts en Iran, majoritairement des civiles, tandis qu'Israël déplore 24 victimes civiles.

La communauté internationale redoute une extension du conflit et appelle à la retenue.