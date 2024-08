Taylor Swift doit se produire cinq soir d'affilés à Londres pour ses dernières dates européenne. Keystone

«Il n'y a pas de menace»

Terrorisme: comment Londres se prépare aux concerts de Taylor Swift

Les autorités affichent une attitude détendue avant les cinq concerts. Si tout se déroule comme prévu, la chanteuse américaine pourrait cette semaine battre un record détenu par Michael Jackson.

Sebastian Borger, London / ch media

Dès jeudi, Taylor Swift se produira pendant cinq nuits devant 90 000 fans au stade de Wembley à Londres. Les organisateurs et les services de sécurité, estimant qu'il n'y a «aucune menace», ont donné le feu vert à la chanteuse après qu'un risque d'attentat islamiste avait conduit à l'annulation des concerts à Vienne la semaine dernière. Le maire de Londres, Sadiq Khan, se veut rassurant soulignant la «grande expérience» du pays, et de la capitale, dans la gestion des grands événements.

«Nous ne sommes jamais négligents» Sadiq Khan, Maire de Londres

Taylor Swift, qui a été aperçue à Londres mardi soir, pourra donc se produire à Wembley pour ses dernières dates européennes.

Les Londoniens sont habitués à la menace des criminels motivés politiquement ou religieusement depuis les attentats à la bombe perpétrés par l'IRA, une organisation terroriste républicaine irlandaise. En 2005, quatre kamikazes islamistes ont tué 52 personnes dans le métro et un bus à impériale. Ces dernières années, la capitale britannique a également été le théâtre d'attaques au couteau par des extrémistes musulmans dans des lieux publics.

Au stade de Wembley, des avertissements impressionnants contre le terrorisme ont été régulièrement affichés. Alors que les matchs de football à Bruxelles et à Hanovre ont été annulés dans les jours qui ont suivi les attaques terroristes de Paris en novembre 2015, plus de 70 000 spectateurs s’étaient rassemblés pour le match amical entre l'Angleterre et la France.

Des personnalités politiques, dirigées par le premier ministre de l'époque, David Cameron, étaient présentes parmi les spectateurs, histoire de rassurer. Ce que le conservateur avait alors présenté comme une devise à l'époque - «nous devrions rester vigilants, mais continuer à mener notre vie normale» - reste une règle d'or sur l'île en matière de gestion du terrorisme.

Les Swifties sans ticket ont interdiction de se rassembler

Comme à l'époque, il est prévu cette fois-ci une intensification considérable des contrôles, annonce Scotland Yard. De façon visible, des agents lourdement armés patrouilleront autour du stade — et ce, dans un pays où le policier de base se contente encore aujourd'hui d'une matraque, sans arme à feu.

Les détenteurs de billets seront strictement informés des règles en vigueur. Non seulement les couteaux et les armes à feu sont interdits, mais aussi les menottes, les parapluies et les poussettes. Bien entendu, les drogues illégales sont également proscrites. Chaque visiteur est autorisé à apporter seulement un sac de la taille d'une feuille A4. Tous les fans seront minutieusement contrôlés, indique le site de Wembley, «et nous ne voulons pas de Bad Blood» — une référence au titre de Taylor Swift.

Scotland Yard, le quartier général du Metropolitan Police Service de Londres, a également averti les fans qui ne détiennent pas de billet: les swifties ont interdiction de se rassembler en masse aux alentours du stade pour profiter de l'ambiance, comme ils ont l'habitude de le faire à l'image des concerts à Munich ou près de 50 000 fans s'étaient rassemblés sur une colline afin de profiter du concert également.

A la mémoire d'un massacre à Southport

L'emplacement du stade de Wembley, situé dans le nord-ouest de la métropole, facilite considérablement le contrôle des accès pour les forces de l'ordre. Les entrées depuis les gares environnantes de métro et de train peuvent être rapidement fermées. Scotland Yard a tiré des leçons des scènes dévastatrices autour de la finale de l'Euro 2021, lorsque des milliers de supporters anglais ivres ont envahi les environs du stade et ont finalement pénétré illégalement dans l'enceinte. Une catastrophe a été évitée de justesse à cette occasion.

D'après les expériences des trois concerts précédents de Taylor Swift au Royaume-Uni en juin, les organisateurs ne doivent pas redouter de tels excès de la part des Swifties. Une résidente du stade Murrayfield d'Edimbourg s'est d'ailleurs exprimée avec enthousiasme sur le comportement des fans:

«Je ne connais pas la musique de Taylor Swift, mais ses fans sont formidables»

Beaucoup de fans devraient attendre avec impatience un moment particulièrement émouvant: il est difficile pour Taylor Swift de donner des concerts à Londres sans évoquer le terrible massacre survenu à quelques-uns de ses plus jeunes fans dans le nord de l'Angleterre, à Southport, fin juillet.

Environ 30 filles s'étaient réunies pour un atelier de danse sur la musique de Taylor Swift, lorsqu'un jeune homme de presque 18 ans a pris d'assaut le centre communautaire, tuant trois enfants âgés de 6, 7 et 9 ans et blessant gravement dix personnes. L'auteur des faits est en détention, mais son motif reste flou. La police estime cependant que ce drame «n'a rien à voir avec le terrorisme».

Si tout se passe comme prévu, la chanteuse de 34 ans établira un nouveau record lors de son dernier concert à Wembley, mardi soir: jamais un artiste solo de pop n'a donné plus de sept concerts dans ce célèbre stade au cours d'une même tournée. L'ancien détenteur du record était Michael Jackson.

Traduit et adapté par Noëline Flippe