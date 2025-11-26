brouillard
WhatsApp lance une nouvelle fonction pour en dire plus sur vous

WhatsApp: l'application de messagerie instantanée transforme les informations de profil en une sorte d'alternative au statut.
WhatsApp: l'application de messagerie instantanée transforme les informations de profil en une sorte d'alternative au statut.Image: Imago

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais partager leur humeur de manière plus visible dans les infos de profil. Voici comment faire.
26.11.2025, 21:0226.11.2025, 21:02
Un article de
t-online

WhatsApp a mis à jour la fonction «infos de profil», annoncent les développeurs sur leur blog. Désormais, la photo visible dans le profil et dans les conversations individuelles peut être accompagnée d'un emoji et d'un court texte.

Les utilisateurs peuvent ainsi indiquer, par exemple, leur état d'esprit ou les sujets qu'ils souhaitent aborder.

Comment faire

A l'avenir, le contenu apparaîtra dans une bulle au-dessus de la photo de l'utilisateur. Autre nouveauté: en appuyant dessus, il sera possible de répondre directement à l'info de profil d'un contact dans une conversation individuelle. Par défaut, l'info s'efface après un jour, mais les utilisateurs peuvent choisir une durée plus courte ou plus longue: heures, jours ou semaines.

Voici comment savoir le nombre de WhatsApp que vous avez envoyés

Comment modifier l'info de profil? Pour créer ou éditer sa propre info, rendez-vous dans les paramètres et sélectionnez «Ajouter une info» sous la photo de profil. L'utilisateur peut alors choisir un texte prédéfini ou rédiger le sien. L'emoji peut être ajouté ou modifié en appuyant sur l'icône correspondante.

Les informations du profil sont visibles à la fois dans la fenêtre de chat et sur la page d'informations.Image: whatsapp

Quelques paramètres pratiques

Il est également possible de définir qui peut voir votre «info». Cela se règle dans les paramètres de confidentialité, puis dans «Présence en ligne», avec les options suivantes: «Tous», «Mes contacts», «Mes contacts sauf…» ou «Personne».

Avec cette nouveauté, WhatsApp transforme l'«info» en une sorte d'alternative au statut, où les utilisateurs peuvent contrôler la durée d'affichage et la confidentialité.

Comme toujours lors du lancement de nouvelles fonctionnalités, la version améliorée de l'info de profil n'est pas immédiatement disponible pour tous les utilisateurs. WhatsApp déploiera la fonction progressivement dans les prochains jours sur iOS pour iPhone et sur Android.

Traduit et adapté par Noëline Flippe


