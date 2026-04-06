La mission «Artémis 2» a battu ce record historique
Les quatre astronautes d'Artémis 2 ont dépassé lundi le point le plus éloigné de la Terre atteint par les astronautes d'Apollo en 1970. Ils se préparent à survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée.
Le record de 400 171 km atteint par Apollo 13 a été battu, et les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen devraient maintenant aller à plus de 406 000 km de la Terre, pendant leur contournement de la Lune.
Depuis la salle de contrôle de la Nasa à Houston, Jenni Gibsons, responsable des communications avec l'équipage, leur a lancé:
Christina Koch, une exploratrice chevronnée qui entre dans les livres d'histoire comme la première femme à survoler la Lune, a expliqué que les astronautes étaient «collés aux hublots».
Ils ne se poseront pas mais leur vol demeurera une première car jamais dans toutes les missions lunaires Apollo (1968-1972) des astronautes femmes, noirs ou non-américains n'avaient été à bord. (ats/afp)