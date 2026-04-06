La mission Artémis II s'est envolée pour la lune la semaine dernière. Keystone

La mission «Artémis 2» a battu ce record historique

Dans l'histoire, jamais des humains n'avaient été autant éloignés de la terre.

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Les quatre astronautes d'Artémis 2 ont dépassé lundi le point le plus éloigné de la Terre atteint par les astronautes d'Apollo en 1970. Ils se préparent à survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée.

Le record de 400 171 km atteint par Apollo 13 a été battu, et les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen devraient maintenant aller à plus de 406 000 km de la Terre, pendant leur contournement de la Lune.

Depuis la salle de contrôle de la Nasa à Houston, Jenni Gibsons, responsable des communications avec l'équipage, leur a lancé:

«La salle est pleine de joie lunaire aujourd'hui, j'imagine que vous aussi»

La mission se dirige vers la face cachée de la lune. Keystone

Christina Koch, une exploratrice chevronnée qui entre dans les livres d'histoire comme la première femme à survoler la Lune, a expliqué que les astronautes étaient «collés aux hublots».

Ils ne se poseront pas mais leur vol demeurera une première car jamais dans toutes les missions lunaires Apollo (1968-1972) des astronautes femmes, noirs ou non-américains n'avaient été à bord. (ats/afp)