Sur Facebook, certains voient apparaître un message évoquant un compte «temporairement indisponible» (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

Facebook et Instagram sont en panne

Facebook et Instagram sont perturbés ce dimanche 19 juillet dans plusieurs pays. WhatsApp semble en revanche avoir été épargné par l'incident.

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Des milliers d'utilisateurs à travers le monde ont signalé des difficultés d'accès à Facebook et Instagram ce dimanche, comme le rapportent plusieurs médias, dont l'agence de presse Reuters. Les signalements se sont multipliés en milieu de journée sur le site web Downdetector et d'autres services de suivi des pannes.

Facebook est le plus touché: de nombreux internautes ne peuvent toujours pas accéder à leur compte, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Certains voient apparaître un message évoquant un compte «temporairement indisponible». D'autres ont signalé un fil d'actualité qui ne se chargeait plus, ou des erreurs de connexion sur la version web.

Instagram (moindrement) touché

Instagram a également connu des perturbations, moins importantes: des difficultés à actualiser le fil d'actualité, ou à charger certaines publications, ont principalement été relayés.

Les signalements proviennent de nombreux pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, confirmant le caractère mondial de l'incident.

Meta n'a pas encore communiqué sur l'origine de la panne. Cet incident survient un peu plus d'un mois après une précédente panne majeure ayant touché plusieurs plateformes du groupe. (dag)