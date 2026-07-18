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La veille de la finale, New York est parmi les plus polluées du monde

La ville américaine est plongée dans le brouillard depuis jeudi.
La ville américaine est plongée dans le brouillard depuis jeudi.

A la veille de la finale, New York est l'une des villes les plus polluées au monde

Les importants incendies au Canada ne cessent de noyer le Nord-Est des USA sous la fumée.
18.07.2026, 21:0818.07.2026, 21:10

Le Nord et le Nord-Est des Etats-Unis étaient plongés samedi dans un épais nuage de fumée causé par les incendies au Canada, perturbant les préparatifs avant la finale de la Coupe du monde de football dimanche près de New York.

Cela avait déjà commencé jeudi 👇🏼

Les incendies au Canada enfument l'est des Etats-Unis

Une épaisse fumée descendant du Canada a déclenché des alertes à la mauvaise qualité de l'air aux Etats-Unis. De violents orages ont commencé à s'abattre sur New York samedi en milieu de journée, susceptibles de dissiper la fumée, selon les autorités locales.

Conseillant aux habitants de ne pas sortir, le maire de New York, Zohran Mamdani, a prévenu sur X:

«Les orages devraient être accompagnés de vents violents, suffisamment puissants pour abattre des arbres et des lignes électriques, ainsi que de fortes précipitations pouvant provoquer des crues soudaines.»
People play basketball as wildfire smoke from Canada causes hazy conditions on July 16, 2026 in New York. Out-of-control wildfires were raging Thursday in the Canadian province of Ontario, prompting e ...
De nombreux états américains sont enfumés depuis jeudi.Image: AFP

Le service météorologique américain a indiqué que des orages puissants allaient toucher la région de New York samedi jusqu'en soirée.

Il a cependant ajouté:

«La fumée continuera d'affecter la région tout au long de l'après-midi»

Les incendies continuent

On recensait samedi plus de 950 feux actifs au Canada, beaucoup échappant à tout contrôle, selon des chiffres du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

On sait si Trump assistera à la finale du Mondial

New York pointe dans le trio de tête samedi des villes les plus polluées du monde, suivie par Toronto au Canada puis la capitale fédérale américaine Washington, selon le site spécialisé IQAir.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Haze from Canadian wildfires obscures the Statue of Liberty as seen from Brooklyn Bridge Park on July 17, 2026 in New York City. New York City has been under an Air Quali ...
Vendredi, la Statue de la Liberté était difficile à voir.Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cette pollution suscite des inquiétudes pour le match opposant dimanche l'Espagne à l'Argentine, les deux finalistes de la Coupe du monde de football, dans un stade à ciel ouvert du New Jersey.

Les organisateurs «surveillent de près» la situation, a commenté Andrew Giuliani, qui dirige l'équipe de la Maison-Blanche chargée de l'organisation du Mondial-2026, lors d'un point presse vendredi.

A New York, la ville était enveloppée samedi d'une fumée plus épaisse que la veille, des habitants portant des masques dans la rue et dans les transports en commun afin de s'en protéger.

Pourquoi Taylor Swift doit beaucoup d'argent à la ville de New York

Le président Donald Trump a menacé vendredi d'imposer des nouveaux droits de douane sur les produits canadiens, pour «négligence délibérée», accusant les Canadiens de «ne pas entretenir correctement» leurs forêts.

Experts et défenseurs de l'environnement insistent sur le lien entre la multiplication de ces épisodes et le changement climatique. (ats/afp)

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