Des plateformes de streaming contraintes à la fermeture en Europe

Des plateformes de streaming illégales démantelées

Les autorités européennes ont mené une vaste opération commune. Objectif: la fermeture de plateformes illégales de streaming. 22 millions de personnes en auraient profité.

Plus de «International»

Les bénéfices mensuels pouvaient atteindre 250 millions d'euros. Keystone

Grosse opération dans le domaine du streaming, où plusieurs plateformes ont été contraintes de fermer. Le Ministère public de la Confédération et l'Office fédéral de la police, ainsi que des autorités italiennes, croates, néerlandaises, roumaines, suédoises et britanniques, étaient impliqués.

Pas moins de 22 millions de personnes dans le monde utilisent un service illégal, indique Eurojust, l'agence européenne de coopération judiciaire en matière pénale, mercredi dans un communiqué. Les serveurs hébergeant les services de streaming illégaux ont été saisis et désactivés mardi.

Outre des films et des séries, plus de 2500 chaînes de télévision ont été copiées illégalement. Les auteurs présumés ont ainsi réalisé un bénéfice mensuel d'environ 250 millions d'euros (environ 232,9 millions de francs). L'agence basée à La Haye estime le préjudice économique pour les détenteurs de droits d'auteur à 10 milliards d'euros (environ 9,3 milliards de francs).

Plus de 100 perquisitions ont été menées auprès de 102 suspects. Parmi eux, onze ont été arrêtés en Croatie. Les auteurs des infractions communiquaient de manière cryptée et utilisaient des fausses identités pour obtenir des abonnements téléphoniques et télévisuels ainsi que des cartes de crédit.

Les autorités des différents pays ont travaillé ensemble au siège d'Eurojust. Europol, l'agence européenne de police criminelle, a soutenu les opérations. (sda/ats)