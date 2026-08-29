Tirs à Niamey, la télévision nationale interrompue

Des tirs nourris ont retenti dans plusieurs quartiers de Niamey dans la nuit de vendredi à samedi et se poursuivaient dans la matinée.

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La télévision nationale n’émettait plus, tandis que des militaires bloquaient l’accès à la présidence et aux locaux de Télé Sahel. Image: EPA

La télévision nationale n'émettait plus samedi matin au Niger, après une nuit de tirs nourris dans plusieurs quartiers de la capitale Niamey qui se poursuivaient dans la matinée, ont rapporté des habitants à l'AFP.

A 09h00 (10h00 heure suisse), un écran noir remplaçait les programmes de Télé Sahel, via le satellite comme en ligne.

L'accès à la présidence et à la télévision nationale étaient bloqués par des militaires, samedi matin, ont également précisé des résidents de la capitale.

Le Niger est dirigé depuis juillet 2023 par une junte qui a repoussé à deux reprises, en janvier et en juin, des attaques jihadistes contre l'aéroport.

La base 101 de l'armée de l'air, située dans le complexe de l'aéroport international abrite notamment le quartier général des partenaires russes de Niamey, Africa Corps, ainsi que l'état-major de la force unifiée de l'Alliance des Etats du Sahel que le Niger forme avec le Burkina Faso et le Mali.

Le Niger, aujourd'hui gouverné par un régime militaire arrivé au pouvoir en juillet 2023 par un putsch, fait face depuis le milieu des années 2010 aux jihadistes, comme ses voisins le Burkina Faso et le Mali. (dal/ats/blg/afp)