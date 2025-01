Luc Ferry (à g.) et Darius Rochebin ont croisé le fer. dr

«Vous arrêtez, ça suffit, Darius!»: gros clash avec Rochebin sur LCI

Les choses ont sérieusement dégénéré entre Darius Rochebin et son invité Luc Ferry, dimanche soir sur LCI. Les deux hommes ne s'apprécient visiblement pas. Voici, dans le détail, leur vive altercation.

Plus de «International»

Luc Ferry (droite décomplexée) et Daniel Cohn-Bendit (ex-soixante-huitard recentré) sont ce qu’on appelle des «bons clients». Avec ces deux-là en plateau, on s’ennuie rarement. Tous les dimanches à 19h et durant une heure, Darius Rochebin les reçoit sur LCI pour débattre de l’actualité. Dimanche dernier, les choses ont gravement dégénéré. Précision: Ferry et Cohn-Bendit sont d’un tempérament soupe au lait ou, si l’on préfère, volcanique.

Les faits: alors que la discussion porte sur la libération des otages israéliens à Gaza, Daniel Cohn-Bendit prononce le nom de Mohammed Ben Salmane, le prince-héritier d’Arabie Saoudite. Luc Ferry, les bras croisés sur son blazer marron foncé, décoche une répartie, accompagnée d’un rire entendu:

«Il est pas mieux que Hitler, lui» Luc Ferry, à propos de Mohammed Ben Salmane

Sur ce, Darius Rochebin, l’ancienne star de l’information de la RTS, passé à LCI en 2020, reprend son invité, qui fut ministre de l’Education nationale. «N’exagérons pas», dit-il. Luc Ferry, professeur de philosophie émérite dans le civil, insiste: «Au Yémen (où l’Arabie Saoudite a mené la guerre à partir de 2009 sous la conduite de Mohammed Ben Salman), ce fut un vrai génocide.»

La vidéo du clash Rochebin-Ferry Vidéo: watson

Rochebin ne lâche pas l’affaire et va alors faire la leçon à Ferry:

«Allez, on retire la comparaison avec Hitler, s’il vous plaît» Darius Rochebin à Luc Ferry

«Non, non, je la retire surtout pas», répond Ferry, tel un élève tenant tête à son professeur. Rochebin ne cède pas. Il en remet une couche: «Je la retire pour vous.» Ferry coupe alors Rochebin, dont la voix monocorde l'énerve encore plus:

«Attendez, vous arrêtez, là! Ça suffit, Darius! Je vous dis, ça suffit! Je ne retire rien et vous ne retirez rien pour moi» Luc Ferry à Darius Rochebin

L’altercation verbale ne s'arrête pas là. Ferry:

«Je n’en peux plus de vos remarques insupportables (…), vous n’allez pas me donner des leçons de morale sur l’Histoire et le nazisme (…) Si on ne peut pas parler librement ici, ce n'est pas la peine de faire une émission (...) On vous demande simplement de rester à votre place.» Luc Ferry à Darius Rochebin

Rochebin réplique:

«Restez aussi à votre place et restez correct. Merci» Darius Rochebin à Luc Ferry

L’émission est à présent terminée. Luc Ferry, excédé, vexé, quitte le plateau sur ces mots: «Et moi, j'arrête cette émission, c'est fini!»

Le reverra-t-on sur le plateau de LCI dimanche prochain à 19h? Ce qui est certain, et cela se voit à l’écran, c’est que Darius Rochebin ne se contente pas de passer les plats entre ses deux débatteurs. Il participe à la discussion, donne son avis, fait part de ses connaissances, recadre ses invités s’il l’estime nécessaire. Bref, il est le troisième débatteur de sa propre émission. Luc Ferry estime manifestement que ce n’est pas son rôle. Les pro-Ferry et pro-Rochebin se disputent en ce moment même sur les réseaux sociaux.