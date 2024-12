Samuel Paty. Image: EPA

Procès Paty: le verdict est tombé et il est plus lourd que demandé

Les deux pères de famille qui ont joué un rôle de boutefeu dans l'assassinat du professeur en 2020 par un djihadiste tchétchène sont condamnés à des peines plus sévères que celles requises par le parquet.

Le verdict contre les huit accusés qui comparaissait à Paris pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty le 20 octobre 2020 par un djihadiste tchétchène du nom de Abdoullakh Anzorov est tombé ce vendredi soir. Les peines prononcées contre certains des mis en cause sont plus lourdes que celles qui avaient été requises par le parquet.

Peines plus lourdes pour les auteurs de la campagne de haine

Les deux amis de l'assassin, Naïm Boudaoud et Azim Epsirkhanov, ont été reconnus coupables de complicité d'assassinat. Ils ont été condamnés à 16 ans de réclusion criminelle. Les deux auteurs de la campagne de haine contre le professeur, Brahim China et l'activiste islamiste Abdelhakim Sefrioui, ont pour leur part été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste (AMT) et condamnés respectivement à 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Ces peines sont plus importantes que les réquisitions du parquet qui demandait 10 et 12 ans.

Priscilla Mangel, la seule femmes parmi les huit accusés, est condamnée à trois ans de prison avec sursis. Elle avait échangé avec le tueur sur les réseaux sociaux.

(amn/ats/afp)