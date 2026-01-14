L'effondrement d'une grue a provoqué le déraillement du train. Keystone

Un accident de train fait plus de 30 morts en Thaïlande

Au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées dans un accident de train survenu ce mercredi en Thaïlande. Le drame a été provoqué par l'effondrement d'une grue.

Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon un nouveau bilan des autorités locales.

La grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ferroviaire soutenu par la Chine et sa chute, vers 9h00, a provoqué le déraillement, en contrebas, du train de passagers qui circulait entre la capitale, Bangkok, et la province d'Ubon Ratchathani, dans le nord-est du pays.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des secouristes se précipitant vers le train couché sur le flanc tandis que de la fumée s'élève des débris. Au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées, dont sept grièvement, ont indiqué les autorités sanitaires locales, précisant que trois personnes étaient toujours portées disparues.

Près de 200 passagers

Le ministre thaïlandais des Transports, Phiphat Ratchakitprakarn, a fait savoir que 195 personnes se trouvaient à bord du train, qui circulait entre la capitale, Bangkok, et la province d'Ubon Ratchathani. Il a pressé les autorités de faire la lumière sur les causes de l'accident.

L'épave du train. Keystone

Les opérations de secours ont été temporairement interrompues en raison d'une «fuite de produits chimiques», a indiqué la police locale, sans en préciser la provenance. La grue faisait partie d'un chantier colossal, lancé en 2017 avec une décennie de retard, pour la mise en service du premier train à grande vitesse de Thaïlande.

Ce projet de 5,4 milliards de dollars doit permettre de relier Bangkok à Kunming, dans le sud de la Chine, via le Laos, d'ici 2028. Il est soutenu par la Chine dans le cadre de sa politique des «nouvelles routes de la soie», destinée à améliorer ses échanges commerciaux dans le monde et à renforcer son influence en Asie du Sud-Est.

Accidents industriels fréquents

Afin d'éviter que ce chemin de fer n'accroisse sa dépendance vis-à-vis de Pékin au détriment de ses bonnes relations avec les Etats-Unis, la Thaïlande a insisté pour prendre en charge la totalité du coût.

La Chine fournit tout de même une assistance technique, mais «il semble que la section concernée soit construite par une entreprise thaïlandaise», a commenté le ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'agirait de l'entreprise thaïlandaise Italian-Thai Development, selon la société China Railway Design, consultante dans le projet.

«C'est la seule entreprise en charge. Un accident similaire s'est produit il y a quelques années sous sa responsabilité», a déclaré à l'AFP Theerachote Rujiviphat, un conseiller de China Railway Design.

Les accidents industriels, sur les chantiers de construction et de transport sont relativement fréquents en Thaïlande en raison d'une application parfois laxiste des règles de sécurité. (ats)