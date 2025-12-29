Ce Suisse atteint de démence a disparu pendant quatre jours. image: Police touristique de Phitsanulok

Un Suisse disparaît en Thaïlande et réapparaît à 250 km plus loin

Un Suisse vivant en Thaïlande et souffrant de démence a disparu il y a quatre jours. Son épouse a signalé sa disparition. Depuis, il a été retrouvé, mais après avoir parcouru près de... 300 kilomètres.

Quatre jours sans nouvelles, avant de réapparaître. C’est l’histoire folle d’un Suisse qui vit avec sa femme thaïlandaise dans le nord-est du pays et qui souffre de démence, comme le rapporte le média thaïlandais Khaosod.

Le jour de Noël, il est monté sur sa moto et a disparu. Sa femme a fini par signaler sa disparition. Dimanche soir, ce Suisse a refait surface à 250 kilomètres de chez lui, à Lom Sak.

Deux clés, mais pas de passeport

Des habitants avaient découvert le Suisse errant et l'avaient accompagné au poste de police. Il semblait désorienté et incapable de communiquer. Il n'avait pas de papier d'identité sur lui et ne pouvait pas donner son nom. La police n'a trouvé sur lui que deux clés, l'une pour une voiture Ford, l'autre pour une moto Honda. Même un traducteur n'a pas pu aider à l'identifier.

La police s'est occupée du Suisse et a publié un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Elle a finalement reçu l'information selon laquelle l'homme avait été vu un peu plus tôt avec une Honda Scoopy bleue, immatriculée dans le nord-est de la Thaïlande.

Il s'est avéré que l'homme s'était perdu pendant son excursion et avait dû abandonner sa moto «parce qu'il n'avait plus d'essence», écrit la police. Grâce à la plaque d'immatriculation, cette dernière a finalement pu retrouver sa famille et informer sa femme. Celle-ci est venue chercher le Suisse à Lom Sak et a remercié la police pour ce «cadeau du Nouvel An».

Selon Khaosod, l’épouse a été surprise que son mari, atteint de la maladie d’Alzheimer, ait pu parcourir 250 kilomètres, l’obligeant à emprunter plusieurs routes de montagne. (vro/fv)