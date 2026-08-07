La police en action. Keystone

Un ado tue sept personnes en Thaïlande

Un adolescent âgé de 14 ans a tué sept personnes en Thaïlande: d'abord ses grands-parents, puis deux enseignants et trois collaborateurs de son lycée. Il s'est ensuite donné la mort.

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Un adolescent de 14 ans a tué vendredi ses grands-parents avec le pistolet de son grand-père avant de faire cinq autres victimes dans son lycée, près de Bangkok, a indiqué la police thaïlandaise.

Après avoir initialement annoncé huit morts, les autorités ont ajusté leur bilan à sept: les deux grands-parents, deux enseignants et trois membres de l'encadrement scolaire.

Le tireur, qui a ensuite retourné son arme contre lui, avait «clairement planifié» son attaque, a déclaré sur place le Premier ministre Anutin Charnvirakul, évoquant un élève «sous pression» à l'école. Plus de 30 personnes ont par ailleurs été blessées, dont neuf se trouvent dans un état grave, a-t-il précisé. Quinze élèves ont notamment été blessés en tentant de fuir, a dit le vice-ministre thaïlandais de l'Intérieur, Polapee Suwunchwee.

«J'avais peur de mourir»

«C'est un incident terrible. Cela n'aurait jamais dû arriver», a déclaré Anutin Charnvirakul depuis le siège du gouvernement. Et d'ajouter:

«C'est pour cette raison que le gouvernement n'autorise pas la possession d'armes à feu» Anutin Charnvirakul

Des photos publiées par les médias locaux montrent le suspect vêtu d'un uniforme scolaire violet et un sac bandoulière noir, avec plusieurs douilles visibles au sol.

Des élèves sont éloignés des lieux. Keystone

«J'ai entendu de très nombreux coups de feu, très forts, car il semblait que le tireur était à l'étage juste au‑dessus. Je pouvais même entendre les douilles frapper le sol et le bruit du métal», a témoigné une lycéenne, Pawarisa Maylissa. «J'avais peur de mourir et de ne pas pouvoir poursuivre mes rêves», a-t-elle poursuivi.

«Je ne connais pas le suspect, mais je sais qu'il est un peu plus jeune que moi. Je n'arrive pas à croire qu'un enfant comme lui ait pu avoir accès à une arme» Pawarisa Maylissa

Armes à feu

La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes les plus élevés de la région, avec quelque 10 millions d'armes à feu estimées en circulation, soit une pour sept habitants. Les engagements politiques à durcir la législation sur les armes n'ont pas empêché la répétition de fusillades.

Un adolescent avait ouvert le feu en février dans une école du sud du pays, tuant le directeur de l'établissement et blessant deux élèves avant d'être arrêté par la police. En 2022, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un couteau avait tué 24 enfants et 12 adultes dans une garderie du nord du pays. (afp)